تشكيل قطر المتوقع ضد عمان في تصفيات مونديال 2026

يستضيف منتخب قطر نظيره منتخب عمان اليوم الأربعاء، في الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، على أرضية استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل قطر المتوقع ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام عمان كالتالي:

حراسة المرمي: مشعل برشم

خط الدفاع: همام الأمين - طارق سلمان- بوعلام خوخي - المهدي علي - رورو

خط الوسط: أكرم عفيف - عاصم ماديبو - أحمد فتحي - إدميلسون جونيور

خط الهجوم: المعز علي

ويلتقي منتخب قطر نظيره عمان، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولي للمرحلة الرابعة والنهائية لـ تصفيات كأس العالم المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك 2026.

يتواجد منتخبا قطر وعمان، في المجموعة الأولى من المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم بجانب الإمارات.

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وكان 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلي نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة وهم إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان واستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية التي تضم السعودية وإندونيسيا والعراق في السعودية، بينما المجموعة الأولى ستلعب في قطر.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الثانية التي تضم "السعودية وإندونيسيا والعراق".

موعد مباراة قطر وعمان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تقام مباراة قطر ضد عمان، في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر و7 بتوقيت عمان، وتنقل مباراة قطر وعمان، على قناة بي إن سبورت 1 وقناة الكأس 5.

