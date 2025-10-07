في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تحل اليوم الذكرى الـ 71 لوفاة فضيلة الإمام الشيخ عبدالمجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق، والذي يعد أحد أبرز علماء الأزهر الشريف، وقد تولى مشيخة الجامع الأزهر على فترتين.

نبذة عن الشيخ عبد المجيد سليم

المولد والنشأة: وُلد الشيخ عبد المجيد سليم في قرية ميت شهالة بمحافظة المنوفية بمصر عام 1882م (1299هـ).



التعليم: التحق بالأزهر الشريف، وحصل على شهادة العالمية من الدرجة الأولى عام 1908م.



شيوخه: تتلمذ على يد كبار العلماء، ومن أبرزهم الإمام محمد عبده الذي لقبه بـ "ابن سينا" لقدرته على التفلسف.

أبرز المعلومات عن الشيخ عبد المجيد سليم



المناصب: شغل العديد من المناصب الدينية والقضائية المهمة قبل مشيخة الأزهر، ومن أهمها:

الإفتاء: تولى منصب الإفتاء في مصر لمدة تقارب العشرين عامًا، وزادت فتاواه على خمسة عشر ألف فتوى.

شيخ السادة الحنفية: عُين شيخًا للسادة الحنفية عام 1929م.



رؤيته الإصلاحية: تميز برؤية إصلاحية شاملة للأزهر والتعليم، كما ساهم بآرائه في صياغة قوانين الأحوال الشخصية في مصر عام 1929م، حيث كان يرى ضرورة التوسع في المذاهب الفقهية المختلفة.



الوفاة: توفي رحمه الله في 7 أكتوبر 1954م (10 صفر 1374هـ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.