الكاميرون يتخطى موريشيوس بثنائية ويواصل مطاردة الرأس الأخضر على بطاقة التأهل للمونديال

حقق منتخب الكاميرون فوزا مستحقا على مضيفه منتخب موريشيوس بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

سجل هدفي الفوز لمنتخب الكاميرون مومي نجاماليو في الدقيقة 57 وبريان مبيومو في الدقيقة 90.

موقف المنافسة بين الكاميرون والرأس الأخضر

بهذا الفوز حصد منتخب الكاميرون رصيده من النقاط إلى 18 نقطة، تقدم بها إلى وصافة المجموعة الرابعة، ليواصل مطاردة منتخب الرأس الأخضر، الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة

بذلك تأجل إعلان المنتخب المتأهل عن هذه المجموعة حتى انتهاء مباراة الجولة العاشرة بعد أيام قليلة، بعدما انحسرت المنافسة بين صاحب الصدارة الرأس الأخضر 20 نقطة، والكاميرون صاحب المركز الثاني بـ18 نقطة

ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم، فيتو

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة التاسعة

الأول: الرأس الأخضر - 20 نقطة

الثاني: الكاميرون - 18 نقطة

الثالث: ليبيا - 15 نقطة

الرابع: أنجولا - 11 نقطة

الخامس: موريشيوس - 5 نقاط

السادس: إسواتيني 3 نقاط

