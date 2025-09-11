أونانا يعتدي على مشجع بعد هزيمة الكاميرون أمام الرأس الأخضر (فيديو)

اعتدى حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا على مشجع عقب الخسارة المفاجئة أمام الرأس الأخضر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول سلوك الحارس.



ويتحمل أونانا جزءًا من تلقي شباكه هدف منتخب الرأس الأخضر لعدم خروجه من المرمى لمواجهة المهاجم ديلون ليفرامينتو المنفرد الذي سدد الكرة بحرية مسجلا هدف الفوز.

This goal by Cape Verde's Livramento on Andre Onana and Cameroon 😮 pic.twitter.com/9mVSEWXih9 September 9, 2025

وتوقف رصيد منتخب الكاميرون بعد هذه الهزيمة عند 15 نقطة، وبقي في المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة متأخرا بفارق 4 نقاط عن منتخب الرأس الأخضر صاحب الصدارة.

وبعد صافرة النهاية، اجتاح بعض مشجعي الرأس الأخضر الملعب للاحتفال، ليقترب أحدهم من أونانا محاولا التقاط صورة شخصية معه.

ولكن أونانا رد بعنف ودفع المشجع على وجهه، في لقطة أثارت موجة انتقادات.

A video of Andre Onana surrounded by Cape Verde fans on the pitch as they swarmed the pitch following their win over Cameroon… pic.twitter.com/KFrPdB7WLP — george (@StokeyyG2) September 10, 2025

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الكاميروني أو الفيفا سيفرضان عقوبة على اللاعب، لكن الأنظار تتجه الآن نحو انتقاله إلى تركيا، الذي قد يمثل نهاية لمعاناته في أولد ترافورد.

يذكر أن أونانا، الذي فقد مكانه الأساسي مع مانشستر يونايتد بعد سلسلة من الأخطاء، وافق على الانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل.

