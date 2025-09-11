الخميس 11 سبتمبر 2025
أونانا يعتدي على مشجع بعد هزيمة الكاميرون أمام الرأس الأخضر (فيديو)

أونانا يعتدي على مشجع بعد هزيمة الكاميرون، فيتو

اعتدى حارس مرمى المنتخب الكاميروني أندريه أونانا على مشجع عقب الخسارة المفاجئة أمام الرأس الأخضر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول سلوك الحارس.


ويتحمل أونانا جزءًا من تلقي شباكه هدف منتخب الرأس الأخضر لعدم خروجه من المرمى لمواجهة المهاجم ديلون ليفرامينتو المنفرد الذي سدد الكرة بحرية مسجلا هدف الفوز.

وتوقف رصيد منتخب الكاميرون بعد هذه الهزيمة عند 15 نقطة، وبقي في المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة متأخرا بفارق 4 نقاط عن منتخب الرأس الأخضر صاحب الصدارة.

وبعد صافرة النهاية، اجتاح بعض مشجعي الرأس الأخضر الملعب للاحتفال، ليقترب أحدهم من أونانا محاولا التقاط صورة شخصية معه.

ولكن أونانا رد بعنف ودفع المشجع على وجهه، في لقطة أثارت موجة انتقادات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الكاميروني أو الفيفا سيفرضان عقوبة على اللاعب، لكن الأنظار تتجه الآن نحو انتقاله إلى تركيا، الذي قد يمثل نهاية لمعاناته في أولد ترافورد.

يذكر أن أونانا، الذي فقد مكانه الأساسي مع مانشستر يونايتد بعد سلسلة من الأخطاء، وافق على الانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل.  

