كندا تسجل ثاني أكبر عجز تجاري في تاريخها بسبب الذهب

تسبب انخفاض صادرات الذهب وارتفاع واردات المعدن النفيس في تسجيل كندا ثاني أكبر عجز تجاري في تاريخها، بعد المستوى الأدنى الذي بلغته في أبريل.

ارتفاع العجز التجاري في كندا

اتسع عجز البلاد في تجارتها مع العالم إلى 6.3 مليارات دولار كندي (4.5 مليار دولار امريكي) في أغسطس، مقارنة بـ3.8 مليار دولار كندي في يوليو بعد مراجعتها بالزيادة، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرج.

تأثير الذهب على تجارة كندا

انخفض إجمالي الصادرات 3% في أغسطس، وهو أول تراجع له خلال أربعة أشهر، وسط تراجع في ثمانية من أصل 11 قطاعًا. وارتفعت الواردات 0.9%.

وتأثرت بيانات الصادرات والواردات بقوة بسبب التقلبات الكبيرة في الذهب، إذ تراجعت صادرات الذهب غير المشغول 11.8% خلال الشهر، في حين كانت الواردات الإجمالية ستنخفض بنسبة 1% لولا هذا البند.

تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة –الشريك التجاري الأكبر لكندا– بنسبة 3.4%، أيضا جزئيا بسبب الذهب.

وتقلص فائض كندا في تجارة السلع مع الولايات المتحدة إلى 6.4 مليار دولار كندي في أغسطس، من 7.4 مليار دولار كندي في الشهر السابق.

قفزت الصادرات الكندية في الربع الأول وسط إقبال على الشحن قبل فرض الرسوم الأمريكية، ثم تراجعت في الربع الثاني مع دخول الرسوم حيز التنفيذ، وحتى الآن هذا العام، ما تزال الصادرات مرتفعة بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن حيث الحجم، تراجعت الصادرات 2.8% في أغسطس، بينما انخفضت أحجام الواردات 0.3%.

ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء مارك كارني الحرب التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.