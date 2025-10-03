الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

السد العالي والناس الواطية!

 كل علماء طب وهندسة طب العيون منشغلون منذ زمن بقصر النظر.. وله علاج.. وله أدوات للتعامل معه.. لكن لم ينشغل أحد.. وقد لا ينشغل أحد.. بقصر البصيرة حيث لا علاج ولا حلول مع عقول مغلقة وقلوب لم -وربما لن- تعرف النور!
 

دعكم من أرقام تشييد السد العالي وطوله وارتفاعه وقاعدته ومساحته ولا حتى التحدي: عشرة آلاف متر مكعب التي تنطلق منه في الثانية الواحدة، ولا حتى الخمسة آلاف متر مكعب التي يمكن تصريفها منه عند الفيضانات وعند الخطر.. وأيضًا في الثانية الواحدة! 

 

بل ودعكم من أن ما استخدم فيه من مواد بناء يعادل ثلاثة وأربعين مليون متر مكعب!! دعكم من كل ذلك حتى لو كان يؤكد بناء السد العالي على أحدث ما أوتيت البشرية من تقدم وحتى اليوم.. دعونا إلى ما يلتبس على الناس.. 

 

إذ وبرغم هذا الجزء اليسير من أرقام وإحصائيات السد العالي، لكن معجزاته ليست في تشييده كبناء ضخم.. أو على الأقل ليس في ذلك فقط.. قيمة السد العالي -أيضًا- تلك العزيمة وذلك الإصرار من شعبنا وقيادته على بناء السد رغم منع التمويل وحصار البلاد ورغم عدوان غاشم خرج له كل المصريين لقتاله وأعادوه من حيث جاء.. إلى حيث النهاية.. لتكون آخر أعمال الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية على المسرح الدولي!
 

وخطة -كذلك- بديلة جادة.. حقيقية.. أبناء السد العالي بـ"المقاطف"! أي يدويًا برفع الرمال والزلط بالوسائل شديدة البدائية!


نعم يحمي مصر من الفيضان.. ونعم يحميها من العطش.. ونعم أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة.. ونعم نظم الري.. ونعم كان ولم يزل أكبر محطة مائية -مائية- لتوليد الكهرباء.. ونعم أكبر بناء هندسي في القرن العشرين.. لكن تبقى الكرامة.. الإرادة أعظم ما يملك شعبنا!


قبل نصف قرن طالب المجرم عمر التلمساني بهدم السد.. وقال فيه ما قال.. وهاجمه مصطفى محمود وحزب الطرابيش وطرابيش كثيرة.. واليوم بعض أوباش النخبة يتمنظرون على صفحاتهم لا لشيء إلا لسبب جمال عبد الناصر وحقه في الترحم على روحه الطاهرة وهو بكل معركة السد كلها..

 

معركة تأميم القناة كلها.. معركة إنهاء الاحتلال كلها.. معركة تحديث البلد وبناء مؤسسات عصرية لم تكن واحدة منها قبل الثورة، من المخابرات العامة إلى معهد السمع والكلام للأطفال ومعارك أخرى كثيرة.. 

لكن التفاهة أن تجد حوارًا بين مستنخب محسوب على متعلمي مصر و"حيزبونة" لا تقل تفاهة ولا جهلًا.. حول السد.. الذي كان سيُبنى سيُبنى.. والذي مثله كثير في البلاد العربية والإفريقية.. فلا يعرفون قيمة وطنهم.. ولا شعبهم.. ولا حتى السد نفسه وما فيه وما به وما حوله!

خطة ترامب.. خيارات الجحيم!

"حساب" ممتاز القط!

إنها ولتصف قرنًا متصلًا.. معركة لمس الأكتاف المتصلة.. من التلمساني إلى بعض أركان النخبة المثقوبة.. مصحوبة بكل خزي ممكن ووحل دنس لا علاقة له بطمي الأرض الطيبة.. خلف السد وأمامه!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنشاء السد العالى السد العالي تشييد السد العالي جمال عبد الناصر بناء السد العالى توليد الكهرباء عمر التلمساني فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

مواد متعلقة

عن صاحب أضخم جنازة "فوتو صخر" في التاريخ!

الهجان ومروان والإخوان!

البكالوريا بالإكراه في مطروح!

محافظ بورسعيد ورئيس جامعة القاهرة والمسئول الذي نريده!

النائب التافه!

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

لمواجهة ارتفاع منسوب النيل، حصر أراضي طرح النهر على فرع رشيد بالبحيرة

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بالغربية (بث مباشر)

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads