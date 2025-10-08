التصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة وإنهاء ملفات التقنين بالوادي الجديد

عقد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، سيد محمود، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بحضور مسئولي التقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالمراكز؛ للتأكيد على التصدي لأي مخالفات جديدة وسرعة الانتهاء من ملفات التقنين الموجودة على المنظومة، وتنفيذ حالات الإزالات المدرجة ضمن الموجة الـ 27 من إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

و أكد سكرتير عام الوادي الجديد، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين والتصالح بما يحفظ حقوق الدولة ويلبي مصالح المواطنين، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها لضبط ملف الأراضي والبناء بالمحافظة.

وشدد على المعنيين؛ بضرورة المتابعة الدورية مع رؤساء الوحدات القروية في ملفات التقنين وإلزامهم بإبلاغ المواطنين بموقفهم في دورة الإجراءات مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المتقاعسين عن السداد سواء من خلال المحاضر الجنائية أو الحجز الإداري بالإضافة إلى إلغاء التعاقدات مع غير الجادين من المنتظرين للتعاقد.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترأس في وقت سابق اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

واستهل المحافظ الاجتماع، بتكليف الإدارة العامة للشئون المالية بإعداد تقرير مفصل بأوجه الصرف بالصناديق التابعة للمحافظة خلال الخمس سنوات الأخيرة؛ لمتابعة وحوكمة الإنفاق.

كما أصدر عددًا من التوجيهات جاء أهمها:

◾ مراجعة موقف جدية المستفيدين من مبادرة النخيل قبل بدء موسم الغرس الجديد.

◾ توجيه عدد من الإنذارات للشركات المتقاعسة عن سداد مديونياتها، ومنحهم مهلة ٤٥ يومًا يتم بعدها تشكيل لجنة لتقييم أجهزة الطاقة الشمسية والمهمات المتحفظ عليها؛ لصالح دعم مشروعات الطاقة الشمسية بالمراكز وقرى حياة كريمة.

◾ حصر الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة التي تم سحبها لعدم الجدية، وعرض ما تم من إجراءات قانونية بشأنها.

◾ تشديد الرقابة على منافذ خروج الحاصلات الزراعية،ومتابعة عمليات تحصيل الرسوم.

◾حصر أعداد وحدات حفظ وتخزين التمور على مستوى المحافظة، والسعة التخزينية لكل منها.

يأتي هذا الإجتماع؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء وتنفيذ الإزالات.

