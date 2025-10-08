الأربعاء 08 أكتوبر 2025
محافظ الإسكندرية يكلف إنجي فتحي برئاسة حي شرق

كلف الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية اليوم، المهندسة إنجى فتحى برئاسة حى شرق وذلك خلفا لرئيس الحي الذي تم إلقاء القبض عليه على خلفية الحكم عليه بالمؤبد في قضية رشوة.

وكشف مصدر تفاصيل القبض على رئيس حى شرق الإسكندرية، والذى تولى منصب رئيس حى شرق الإسكندرية منذ أيام، بعد توليه حى وسط الإسكندرية. 

وأضاف أن القضية المتهم فيها رئيس حى شرق تزامنت مع تولي المتهم رئاسة مجلس ومدينة المحلة الكبرى، حيث تولى بعد ذلك رئاسة حى وسط الإسكندرية قبل توليه حى شرق، لافتا إلى أن القضية تحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم فى القضية بجلسة 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسجن المؤبد.

وكان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حى شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابى بالسجن المؤبد فى قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

