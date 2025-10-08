الأردن: أحكام بالسجن ضد متهمين بتصنيع صواريخ والتدريب على أعمال غير مشروعة

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أحكاما بحق متهمين فى قضايا تهدد الأمن الوطنى، شملت تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب على أعمال غير مشروعة، ضمن القضايا التى كشف عنها فى أبريل الماضى.

العقوبة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة

وحكمت المحكمة على عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة 15 سنة لكل منهما، وعلى محسن غانم 7 سنوات ونصف في قضية تصنيع الصواريخ، بينما صدرت أحكام على مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر في قضية التجنيد.

بينما نال خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان نفس العقوبة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة.

عدم ثبوت القصد الجنائي

وفي قضية الطائرات المسيرة "درونز"، برأت المحكمة المتهمين الأربعة وأطلقت سراحهم لعدم ثبوت القصد الجنائي.

يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.

