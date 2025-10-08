الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأردن: أحكام بالسجن ضد متهمين بتصنيع صواريخ والتدريب على أعمال غير مشروعة

محكمة أمن الدولة
محكمة أمن الدولة الأردنية، فيتو

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أحكاما بحق متهمين فى قضايا تهدد الأمن الوطنى، شملت تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب على أعمال غير مشروعة، ضمن القضايا التى كشف عنها فى أبريل الماضى.

العقوبة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة

وحكمت المحكمة على عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة 15 سنة لكل منهما، وعلى محسن غانم 7 سنوات ونصف في قضية تصنيع الصواريخ، بينما صدرت أحكام على مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر في قضية التجنيد.

بينما نال خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان نفس العقوبة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة.

عدم ثبوت القصد الجنائي

وفي قضية الطائرات المسيرة "درونز"، برأت المحكمة المتهمين الأربعة وأطلقت سراحهم لعدم ثبوت القصد الجنائي.

يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة التمييز صنيع الصواريخ محكمة امن الدولة الاردنية

مواد متعلقة

الأردن تعلن استئناف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين غدا لمدة 6 ساعات

نمو القطاع الصناعي في الأردن بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من 2025

فتح معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية غدا أمام المسافرين لمدة 3 ساعات

ملك الأردن: هناك توافق كبير على خطة ترامب بشأن غزة

الاحتلال يفتح معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية لمدة ساعتين فقط

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

أسعار الذهب تشتعل عالميًا والمؤشر يتجاوز التوقعات

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

استقالة جماعية داخل «حماة الوطن» بأمانة الوراق احتجاجًا على ترشيحات انتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads