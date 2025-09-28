الأحد 28 سبتمبر 2025
ملك الأردن: هناك توافق كبير على خطة ترامب بشأن غزة

العاهل الأردني
العاهل الأردني

قال العاهل الأردني الملك عبد الله: إن الأردن "يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القادة العرب والمسلمين"، مؤكدا أنها شهدت توافقا بنسبة كبيرة.

توافق كبير بشأن خطة ترامب حول غزة

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبد الله أشار إلى "التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، لافتا إلى الإجماع الدولي حول حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة".

