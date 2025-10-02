الأردن تعلن استئناف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين غدا لمدة 6 ساعات

أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين يوم غد الجمعة الموافق، ستكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

مواعيد الحجز والتواجد عند جسر الملك حسين

ودعت الإدارة المسافرين إلى الالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل موعد الحجز بساعة، مؤكدة أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية لمعرفة أي قرارات تتعلق بفتح أو إغلاق الجسر وساعات العمل.

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين يومي الأربعاء والخميس

كانت إدارة أمن الجسور الأردنية، أعلنت، أول أمس الثلاثاء، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين يومي الأربعاء والخميس.

