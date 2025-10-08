جائزة نوبل في الكيمياء تمنح لــ 3 علماء من دول مختلفة

منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لثلاثة علماء لتطويرهم مواد ثورية في مجال المواد المسامية لتطبيقات تتراوح من تخزين الغاز إلى توصيل الأدوية.

أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء

تقاسم الجائزة سوسومو كيتاجاوا من جامعة كيوتو، وريتشارد روبسون من جامعة ملبورن، وعمر ياجي من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية

تبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (حوالي 871400 جنيه إسترليني) وفق ما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم.

تم تكريم الثلاثي "لتطوير الأطر المعدنية العضوية".

