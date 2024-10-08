تعرف على موعد منح جائزة نوبل في الفيزياء ومن يحق له اكتسابها

سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء، اليوم الثلاثاء في استوكهولم.

الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء

ومُنحت الجائزة الأولى في الفيزياء لوليام رونتجن عام 1901 لاكتشافه الإشعاع الذي سمي باسمه.

وبحسب وصية ألفريد نوبل، فإن جائزة الفيزياء يجب أن تمنح لكل من يقوم بأهم اكتشاف أو اختراع في هذا المجال.

وتمنح الجائزة من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وهيئة عملها هي لجنة نوبل للفيزياء، والتي تتكون من خمسة إلى ستة أعضاء، تنتخبهم الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات.

ويحق للعلماء من مختلف الدول تسمية المرشحين للجائزة، ومن بينهم أعضاء الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم والحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء الذين تلقوا دعوات خاصة من اللجنة. ويمكن اقتراح المرشحين من سبتمبر حتى 31 يناير من العام التالي.

كيف يتم اختيار المرشحين لنوبل

تختار لجنة نوبل، بمساعدة الخبراء العلميين، المرشحين الأكثر جدارة، وفي أوائل أكتوبر تختار الأكاديمية الفائز بأغلبية الأصوات.

وتضم قائمة الفائزين حتى الآن 225 شخصا (من بينهم خمس نساء). ومن بين الحائزين على الجائزة ماري سكلودوفسكا كوري وبيير كوري من فرنسا، ووقد حصلا على الجائزة عام 1903 لدراستهما ظاهرة النشاط الإشعاعي، وجوزيف طومسون من بريطانيا الذي حصل على الجائزة عام 1906 عن "بحثه حول مرور الكهرباء عبر الغازات"، وألبرت أينشتاين (الجنسية الألمانية والسويسرية) حصل على الجائزة عام 1921 لاكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي، نيلز بور (الدنمارك)، حصل على جائزة عام 1922 لأبحاثه الذرية.

وفاز مرتين بالجائزة جون باردين (الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث حاز على الجائزة الأولى في عام 1956 للبحث في أشباه الموصلات واكتشاف تأثير الترانزستور، والجائزة الثانية كانت في عام 1972 لتطوير نظرية الموصلية الفائقة.

وفي عام 1915، مُنح الإنجليزيان ويليام ولورانس براج جائزة لإنجازاتهما في "دراسة البلورات باستخدام الأشعة السينية". وقد حصل السويدي كارل سيغبان على الجائزة عام 1924 لاكتشافاته في مجال التحليل الطيفي للأشعة السينية، وابنه كاي سيغبان عام 1981 لمساهمته في تطوير التحليل الطيفي الإلكتروني عالي الدقة.

وفي عام 1937، حصل جورج طومسون، نجل جوزيف طومسون الحائز على جائزة عام 1906، على الجائزة "لاكتشافه حيود الإلكترون بواسطة البلورات". وحصل نجل نيلز بور، آجي بور، على الجائزة في عام 1975 لأبحاثه في الفيزياء النووية.