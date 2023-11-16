طرق علاج سرطان الغدة الدرقية وهل ينتقل إلى أعضاء الجسم؟

تعتمد علاجات سرطان الغدة الدرقية على حجم الورم وما إذا كان السرطان قد انتشر أم لا، وتشمل العلاجات ما يلي:

الجراحة: الجراحة هي العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان الغدة الدرقية واعتمادًا على حجم الورم وموقعه، قد يقوم الجراح بإزالة جزء من الغدة الدرقية (استئصال الفص) أو الغدة بأكملها (استئصال الغدة الدرقية)، يقوم الجراح أيضًا بإزالة أي عقد ليمفاوية قريبة انتشرت فيها الخلايا السرطانية.

الغدة الدرقية، فيتو

العلاج باليود المشع: مع العلاج باليود المشع، يمكنك ابتلاع حبة أو سائل يحتوي على جرعة أعلى من اليود المشع مقارنة بما يتم استخدامه في فحص اليود المشع التشخيص ويقوم اليود المشع بتقليص وتدمير الغدة الدرقية المريضة مع الخلايا السرطانية وهذا العلاج آمن للغاية، حيث تمتص الغدة الدرقية كل اليود المشع تقريبًا، بينما يتعرض باقي الجسم إلى الحد الأدنى من الإشعاع.

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العلاج الإشعاعي: يقتل الإشعاع الخلايا السرطانية ويمنعها من النمو، ويستخدم العلاج الإشعاعي الخارجي آلة لتوصيل حزم قوية من الطاقة مباشرة إلى موقع الورم، ويتضمن العلاج الإشعاعي الداخلي (العلاج الإشعاعي الموضعي) وضع بذور مشعة داخل الورم أو حوله.

العلاج الكيميائي: أدوية العلاج الكيميائي عن طريق الوريد أو الفم تقتل الخلايا السرطانية وتوقف نمو السرطان وعدد قليل جدًا من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية سيحتاجون إلى العلاج الكيميائي.

العلاج الهرموني: يمنع هذا العلاج إطلاق الهرمونات التي يمكن أن تسبب انتشار السرطان أو عودته.

ما هي مضاعفات سرطان الغدة الدرقية؟

يمكن أن ينتشر سرطان الغدة الدرقية إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الكبد أو الرئتين أو العظام. إن اكتشاف وعلاج سرطان الغدة الدرقية في المراحل المبكرة يقلل من خطر الإصابة بالورم الخبيث.

يمكن أن يتكرر سرطان الغدة الدرقية حتى بعد العلاج نظرًا لأن سرطان الغدة الدرقية ينمو ببطء، فقد يستغرق ظهوره ما يصل إلى 20 عامًا ويحدث التكرار في ما يصل إلى 30٪ من حالات سرطان الغدة الدرقية، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي

وبشكل عام، فإن تشخيص سرطان الغدة الدرقية إيجابي ولكن من المهم أن يعرف المريض أنه بعد جراحة الغدة الدرقية أو علاجها، لا يزال الجسم بحاجة إلى هرمونات الغدة الدرقية لتعمل، وسيحتاج إلى العلاج بالهرمونات البديلة للغدة الدرقية مدى الحياة وتتولى هرمونات الغدة الدرقية الاصطناعية، مثل ليفوثيروكسين، المسؤولية عن هرمونات الغدة الدرقية التي لم يعد الجسم ينتجها بشكل طبيعي.

الغدة الدرقية، فيتو

كيف يؤثر سرطان الغدة الدرقية على الحمل؟

يعد سرطان الغدة الدرقية ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء الحوامل بينما يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى وما يقرب من 10٪ من سرطانات الغدة الدرقية تتطور أثناء الحمل أو خلال السنة الأولى بعد الولادة ويعتقد الخبراء أن تقلب مستويات الهرمون أثناء الحمل قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

هل يمكنني الوقاية من سرطان الغدة الدرقية؟

يصاب العديد من الأشخاص بسرطان الغدة الدرقية دون سبب معروف، لذا فإن الوقاية منه ليست ممكنة حقًا، ولكن إذا كنت تعلم أنك معرض لخطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، فقد تتمكن من اتخاذ الخطوات التالية:

الجراحة الوقائية: يمكن للاختبارات الجينية تحديد ما إذا كنت تحمل جينًا متغيرًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي أو أورام الغدد الصماء المتعددة، وإذا كان لديك الجين المعيب، فقد تختار إجراء عملية جراحية وقائية لإزالة الغدة الدرقية قبل تطور السرطان.