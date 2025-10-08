نيفين ياقوت تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب عن حزب العدل بالإسكندرية

تقدمت اليوم نيفين ياقوت بأوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب 2025 عن حزب العدل، وذلك في دائرة سيدي جابر وباب شرق والعطارين والجمرك بمحافظة الإسكندرية، ضمن مقاعد النظام الفردي.

رؤية حزب العدل

وأكدت نيفين ياقوت أن ترشحها يأتي دعمًا لرؤية حزب العدل في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، مشيرة إلى أن برنامجها الانتخابي يركز على الارتقاء بالخدمات العامة، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم المبادرات التنموية في الإسكندرية.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء عملية تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، على أن يستمر تلقي الطلبات حتى 15 أكتوبر الجاري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية التصويت ستُجرى على مرحلتين داخل مصر وخارجها خلال شهر نوفمبر المقبل، مع التأكيد على تطبيق القوانين المنظمة بكل حزم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

خطة حزب العدل في انتخابات النواب

وواصل حزب العدل الدفع بمرشحيه في سباق انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن خطة موسعة للمنافسة في عدد من المحافظات، تحت شعار «العدل صوت المواطن».

وأكد حزب العدل أن مشاركة مرشحيه في مختلف المحافظات تأتي في إطار التزامه بتقديم نموذج سياسي قائم على الكفاءة والنزاهة، والسعي إلى ممارسة حزبية جادة تعبّر عن المواطن، وتخوض المنافسة في أجواء ديمقراطية مسئولة.

