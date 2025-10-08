عبد المنعم إمام يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات النواب عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس النواب 2025، عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر، وذلك بمقر اللجنة العامة التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.

أسباب ترشح عبد المنعم إمام في الانتخابات البرلمانية

ويأتي ترشح إمام في إطار التحركات النشطة للأحزاب السياسية استعدادًا للاستحقاق البرلماني المرتقب، حيث تشهد مقار اللجان العامة توافدًا متزايدًا من المرشحين منذ بدء فتح باب التقديم، والذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعد عبد المنعم إمام من أبرز الوجوه الحزبية الشابة في المشهد السياسي المصري خلال السنوات الأخيرة، إذ قاد حزب العدل نحو خطاب وسطي يسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع التمثيل النيابي للأحزاب المدنية، بعد تجربة الحزب في البرلمان السابق التي وصفت بأنها «هادئة لكن مؤثرة».

برنامج حزب العدل

ويطرح حزب العدل في حملته الانتخابية الجديدة رؤية تركز على العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة ودعم الشباب في سوق العمل، مع الدعوة إلى تطوير التشريعات الاقتصادية بما يوازن بين النمو والاستقرار الاجتماعي. كما يسعى الحزب إلى تعزيز دوره داخل البرلمان المقبل عبر تحالفات مدنية تهدف إلى توسيع مساحة العمل السياسي المسئول في إطار الدستور والقانون.

وينتظر أن تشهد دائرة القاهرة الجديدة منافسة قوية بين مرشحين من أحزاب سياسية مختلفة ومستقلين بارزين، في ظل تصاعد الحراك الانتخابي داخل العاصمة مع اقتراب موعد غلق باب الترشح.

