الأماكن المعتمدة بكفر الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب

قال الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم تخصيص عدد من المراكز الطبية والمستشفيات على مستوى المحافظة لاستقبال المرشحين المحتملين، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ضمن متطلبات الترشح الرسمية.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ عن الأماكن المعتمدة لإجراء الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2025-2030، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم العملية الانتخابية وفقًا للضوابط القانونية والإجرائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الأماكن المعتمدة لتوقيع الكشف الطبي تشمل: «المجلس الطبي العام، ومستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى بيلا المركزي، ومستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى بلطيم التخصصي»، مشيرًا إلى أن هذه الأماكن تم تجهيزها بطواقم طبية متخصصة في عدد من المجالات لإجراء الفحوص اللازمة للمرشحين.

وأضاف «أبو السعد»، أن المعمل الإقليمي المشترك بمحافظة كفر الشيخ سيكون الجهة المسؤولة عن إجراء التحاليل الطبية المطلوبة، على أن يُدرج تقرير الكشف الطبي ضمن المستندات الرسمية التي يتوجب على المرشح تقديمها ضمن أوراق الترشح.

