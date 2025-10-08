بعد قليل.. «المصري الديمقراطي» يصدر بيانًا حول واقعة الاعتداء على أحد مرشحيه

يستعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لإصدار بيان رسمي بعد قليل، يتناول فيه تفاصيل واقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد مرشحيه أثناء تقديم أوراقه مع بدء تلقي أوراق الترشح، إلى جانب استعراض آخر استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

التزام المصري الديمقراطي بالأجواء السلمية والتنافسية

وحسب مصادر قيادية لـ «فيتو» داخل المصري الديمقراطي، ستعقد لجنة المتابعة اجتماعات متواصلة تمهيدًا لإصدار بيان آخر اليوم، يرصد الحادث وتداعياته، وتؤكد في الوقت نفسه التزام الحزب بخوض العملية الانتخابية في أجواء سلمية وتنافسية، مع الحفاظ على وحدة صف مرشحيه في مختلف المحافظات.

ويعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحد أبرز الأحزاب المدنية التي نشأت بعد ثورة يناير 2011، ويضم في صفوفه عددًا من الشخصيات العامة والبرلمانيين السابقين، وتبنى الحزب خلال الدورات الماضية خطابًا إصلاحيًا يركز على توسيع المشاركة السياسية، ودعم العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الحقوق السياسية والتنمية الاقتصادية.

موقف لجنة المتابعة بالمصري الديمقراطي من أحداث اليوم

ومن المقرر أن تعلن لجنة المتابعة بالحزب في بيانها المرتقب مساء اليوم تفاصيل الموقف الرسمي، سواء بشأن الحادث أو بشأن الترتيبات النهائية لقوائم المرشحين وخطته الإعلامية خلال فترة الدعاية الانتخابية.

