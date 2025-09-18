محاكمة عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة بعين شمس 28 سبتمبر

حددت محكمة جنايات القاهرة 28 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وكمية من مخدر الحشيش، وفرض السيطرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد بقيام شخصان باتخاذ منطقة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال تجارة المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وممارسة البلطجة علي المواطنين.

على الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر عن صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس من تحديد مكان المتهمان وضبطهما.

وبتفتيش المتهمان عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الأيس وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار مما تستخدم بدون مسوغ قانوني.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وفرض السيطرة على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

