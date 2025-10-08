الذهب يتجه نحو 5000 دولار، ما هي أفضل الطرق للاستثمار في المعدن النفيس؟

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا جديدا، متجاوزة حاجز 4000 دولار للأونصة، في مستوى تاريخي أثار موجة اهتمام واسعة في وول ستريت.

صعود أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة

ومع صعود المعدن النفيس إلى مستويات غير مسبوقة، دعا مدير صندوق التحوط راي داليو المستثمرين إلى تخصيص ما يصل إلى 15% من محافظهم الاستثمارية للذهب، في ظل تصاعد الديون والتضخم والإنفاق الحكومي، وهي عوامل قال إنها تقوض الثقة بالأصول الورقية والعملات التقليدية.

أفضل طرق الاستثمار في الذهب

ويرى محللون أن مسار الذهب الصاعد لم يبلغ ذروته بعد، حيث قال إد يارديني، رئيس «يارديني ريسيرش»، في مذكرة نشرت اليوم الأربعاء: «نستهدف حاليا مستوى 5000 دولار في عام 2026، وإذا واصل الذهب هذا الاتجاه فقد يصل إلى 10 آلاف دولار قبل نهاية العقد».

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توجه الفيدرالي نحو خفض معدلات الفائدة، والضبابية السياسية في الولايات المتحدة، إلى جانب موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية وتجدد الاهتمام المؤسسي بالمعدن النفيس.

لكن نِكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في شركة «إم كيه إس بامب»، حذرت من أن تجارة الذهب قد تكون باتت مزدحمة، قائلة: "ارتفع الذهب بسرعة كبيرة جدا —نحو 500 دولار خلال 25 يوما— وأصبح أعلى بنسبة 25% من متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو مستوى تاريخيا ما يكون ارتفاعه فوق 20% مؤقتا، متوقعة تصحيحًا نحو 3600 دولار.

طرق الاستثمار في الذهب

يشير خبراء الاستثمار إلى أن الخيارات أمام المستثمرين تختلف وفقًا لأهدافهم ومخاطرهم، وتشمل السبائك والمجوهرات، حيث يعد خيارا مناسبا لمن يبحثون عن الاحتفاظ طويل الأجل، خصوصًا للأسر التي تسعى إلى نقل الثروة عبر الأجيال، إلا أن الاحتفاظ بالذهب المادي يتطلب مرافق تخزين آمنة، كما أن إعادة بيع المجوهرات غالبا ما تتم بخصم عن السعر الفوري بسبب تكاليف التصنيع وهوامش البيع بالتجزئة.

صناديق المؤشرات المتداولة

كما تشمل طرق الاستثمار، صناديق المؤشرات المتداولة، حيث يرى مديرو الثروات أنها الطريقة الأكثر عملية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات للحصول على تعرض مباشر لسعر الذهب، مما يعتبرها البعض أنها الخيار الأفضل، فهي سائلة ومنخفضة التكاليف وتتابع السعر بدقة، ولذلك فإنه على المستثمرين إدراك الاختلافات بين أنواع صناديق المؤشرات المتداولة وآليات تعرضها للذهب، مؤكدين أهمية إجراء فحص دقيق قبل اختيار الصندوق المناسب، إذ ليست جميع صناديق المؤشرات متساوية.

أسهم شركات تعدين الذهب

كما يمكن أن تحقق أسهم شركات تعدين الذهب مكاسب مضاعفة إذا واصل الذهب ارتفاعه، لكنها تحمل في الوقت نفسه مخاطر من نوع مختلف، وفقًا لاستراتيجيي السوق.

وأوضح برايان أرسيسي، مدير المحافظ في «فورد لإدارة الأصول»، أن أسهم شركات التعدين «ذات بيتا مرتفعة نسبيا، ما يعني أن أسعارها أكثر تقلبًا بكثير من سعر الذهب نفسه، وبعض هذه الأسهم لا تعكس السعر الفوري الحالي، ما قد يؤدي إلى مفاجآت إيجابية في الأرباح إذا استقر الذهب عند 4000 دولار».

غير أن الاستثمار في أسهم التعدين يحمل مخاطر تشغيلية خاصة بكل شركة، إذ حذر إيدي لوه، المدير التنفيذي للاستثمار في مجموعة «ماي بنك»، من أن مشكلات مثل الفيضانات أو الحوادث يمكن أن تعرقل العوائد حتى في ظل ارتفاع أسعار الذهب.

