خلافات الجيرة السبب، ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة باستخدام عصى خشبية وأسلحة بيضاء بسبب خلافات بينهم حول الجيرة بـمنطقة المطرية.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: (عاطلان "مصابان بجروح متفرقة ")، وطرف ثان: (عاطلان)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بإستخدام عصى خشبية وأسلحة بيضاء محدثين الإصابات المُنوه عنها.



وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 عصا خشبية– 2 سلاح أبيض) المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

