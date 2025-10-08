الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلافات الجيرة السبب، ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة باستخدام عصى خشبية وأسلحة بيضاء بسبب خلافات بينهم حول الجيرة بـمنطقة المطرية.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: (عاطلان "مصابان بجروح متفرقة ")، وطرف ثان: (عاطلان)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بإستخدام عصى خشبية وأسلحة بيضاء محدثين الإصابات المُنوه عنها.


وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 عصا خشبية– 2 سلاح أبيض) المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة المطرية مشاجرة بالأسلحة البيضاء قسم شرطة المطرية منطقة المطرية

مواد متعلقة

القبض على المتهمين بقتل شاب في المطرية

ضبط عاطل بتهمة ممارسة البلطجة على المارة بالمطرية

الأكثر قراءة

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

الأهلي يستعد لتنصيب ياس سوروب مديرا فنيا جديدا للفريق

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

15 رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين

غموض مدروس، سر إخفاء حزب النور أسماء مرشحيه في انتخابات النواب 2025

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads