الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهمين بقتل شاب في المطرية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بقتل شاب بطلق ناري في منطقة المطرية.

مقتل شاب بالمطرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة المطرية مما أسفر عن إصابة شاب، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بداخله، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص، تبين أن الجثة لشاب مصاب بطلق ناري تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وعاطلين بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية على الضحية؛ مما أسفر عن مقتله.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل شاب بالمطرية مقتل شاب المطرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة المطرية طلق نارى

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة سرقة تاجر في المطرية

حبس أبطال فيديو المشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

ضياء داوود بعد تقديم أوراق ترشحه: نعتمد على ربنا وثقة الشعب

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads