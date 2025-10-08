القبض على المتهمين بقتل شاب في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بقتل شاب بطلق ناري في منطقة المطرية.

مقتل شاب بالمطرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة المطرية مما أسفر عن إصابة شاب، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بداخله، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص، تبين أن الجثة لشاب مصاب بطلق ناري تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وعاطلين بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية على الضحية؛ مما أسفر عن مقتله.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

