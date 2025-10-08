15 رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين

شهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الشرطة والضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال حفل الشرطة كالتالي:

- الأمور في مصر تسير بشكل جيد بفضل الله، وبفضل تماسك الشعب المصري.

- منذ عام 2013 وحتى اليوم واجهنا تحديات صعبة وإرهابًا قاسيًا، لكن بفضل الله وأبناء مصر تغلبنا عليه.

- أي تهديد أو تحدٍّ لن يتمكن من النيل من مصر طالما ظل المصريون متحدين.

- نحن لا نتحدث بتفاخر أو غرور، بل بتواضع وثقة في الله وفي شعبنا.

- لا أحد يستطيع المساس بمصر ما دمنا على قلب رجل واحد.

- الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا.

- لم أعدكم يومًا بأوهام، ولكننا نسير في طريق صحيح، وكل يوم أفضل من سابقه.

- أي دولة تمر بتحدياتها الطبيعية، ولكن بصلابة شعبها وإصراره يمكنها عبور كل الأزمات

- الشباب هم الأمل الحقيقي لمستقبل أفضل، وهم القوة التي تستطيع أن تغيّر وتنهض بالدولة.

- بفضل الله، وبفضل وحدتكم وصبركم وصلابتكم، سنعبر كل الصعاب، وسنظل دائمًا بلدًا قويًا مستقرًا قادرًا على مواجهة التحديات.

- حرب غزة قاسية جدًا تمر بها المنطقة، وخاصة على الأشقاء في قطاع غزة، لما تشهده من دمار ومعاناة إنسانية بالغة.

- الجهود المصرية لم تتوقف على مدار العامين الماضيين من أجل وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، واحتواء تداعيات الأزمة المتفاقمة.

- مصر كانت وستظل دائمًا داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، وستواصل تحركاتها السياسية والإنسانية من منطلق مسئوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية

- نعتز بما قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ونقول له: استمر في دعمك من أجل إنهاء الحرب.

- دعا الرئيس نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر بعد الوصول لاتفاق بوقف إطلاق النار في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.