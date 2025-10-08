الأربعاء 08 أكتوبر 2025
التحقيقات تكشف عن تفاصيل جديدة في قضية رئيس حى شرق بالإسكندرية

تحقيق
تحقيق

كشفت التحقيقات الأولية الجارية بشأن واقعة القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية، حيث تبين من التحريات أن القضية المتهم فيها رئيس حى شرق تزامنت مع تولى المتهم رئاسة مجلس ومدينة المحلة الكبرى، حيث تولى بعد ذاك رئاسة حى وسط الإسكندرية قبل توليه حى شرق.

وأكدت التحقيقات أن القضية تحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم فى القضية بجلسه 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسجن المؤبد.

وكان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حى شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابى بالسجن المؤبد فى قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حى شرق الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وعلى الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

