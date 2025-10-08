رابط التقديم للقبول الاستثنائي بالمعاهد الخاصة دفعة 2023، والحالات المسموح لها

فتحت وزارة التعليم العالي باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025 /2026.

جاء ذلك استجابة لطلبات أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الأعوام السابقة، وحرصًا من الوزارة على دعم مستقبلهم التعليمي.

رابط التقديم الاستثنائي لطلاب دفعة 2023

وكشفت الوزارة، انه يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد الخاصة العليا أو المتوسطة من هذه الفئة فقط، التقدم لها من خلال رابط مخصص لذلك يمكنك الوصول إليه من هنــــــــــــــا.

وأوضحت الوزارة أن التقديم قد بدأ اعتبارا من الأحد الماضي 5 أكتوبر، ويستمر حتى الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٥.

ونستعرض خلال هذا التقرير الحالات المسموح لها بالتقديم من الطلاب دفعة 2023، الحاصلين على الثانوية العامة او الشهادات الفنية.

حالات الطلاب المسموح لهم بالتقديم الاستثنائي من دفعة 2023

طلاب لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات والمعاهد.

طلاب تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأحد المعاهد الخاصة ولم يستكملوا إجراءات قيدهم.

طلاب تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات قيدهم.

وفصل مكتب التنسيق الحالات المذكورة أعلاه ودراسة هؤلاء الطلاب كلا على حده في الموافقة من عدمه على القيد بالمعاهد الخاصة طبقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وجاء ذلك كالتالي:

الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات والمعاهد، يتم إعطاؤهم فرصة استثنائية بأي من المعاهد الخاصة في ضوء رغبتهم وطبقًا لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2023.

الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأحد المعاهد الخاصة، يتم إعادة قيدهم بفرصة استثنائية بالمعاهد التي تم ترشيحهم إليها.

الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات قيدهم، ليتم إعطاؤهم فرصة استثنائية بأي من المعاهد الخاصة في ضوء رغبتهم وطبقًا لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2023، شريطة إحضار ما يفيد عدم استكمال إجراءات قيدهم بهذه الكليات والمعاهد من الجهة التي رشحوا إليها.

