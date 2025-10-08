الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري يدفع قافلة «زاد العزة» الـ 46 حاملة أكثر من 150 ألف سلة غذائية

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 46، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 46، أكثر من 150 ألف سلة غذائية، وأطنان من: الدقيق، السولار، والمستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية التي يحتاجها القطاع، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف و11 سيارة صهاريج مياه، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

 

يذكر أن قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

 

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

المساعدات الإنسانية العاجلة المساعدات إلى غزة الهلال الأحمر المصري شاحنات المساعدات الإنسانية قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة مساعدات إلى غزة قطاع غزة أهالي غزة

