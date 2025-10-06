الإثنين 06 أكتوبر 2025
إحالة 3 عمال حاولوا سرقة فيلا سفيرة سابقة إلى المحاكمة

 أمرت نيابة أكتوبر بإحالة 3 عمال متهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم قنصل عام مصر بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا، بعد قيامهم بقتل كلب الحراسة الخاص بالفيلا عن طريق وضع السم له في طعام، للمحاكمة الجنائية. 

وتجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم قنصل عام مصر بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا، بعد قيامهم بقتل كلب الحراسة الخاص بالفيلا عن طريق وضع السم له في طعام.

وكشف تقرير تفريغ كاميرات المراقبة أن المتهمين تجولوا حول الفيلا ووضعهم طعام مسمم لكلب الحراسة لتسهيل عملية الدخول للفيلا. 

كما كشف تفريغ كاميرات المراقبة، أن 3 عمال تم تحديد هويتهم وراء تسميم كلب الحراسة الخاص بالفيلا، لمحاولة سرقتها.

 

كشف التحقيقات الأولية أن محضرا ورد لقسم شرطة أول أكتوبر من نجل إيمان محرم، يفيد بأنه لدى عودته فوجئ بمقتل الكلب الخاص به والمرخص، الذي كان يتولى حراسة المنزل لأكثر من ست سنوات، وأرفق بالبلاغ تسجيلات الكاميرات، وتقرير الطب البيطري الذي أثبت التسميم العمدي.

 

سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

 البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد محاولة 3 أشخاص سرقة فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وذكر مقدم البلاغ أن الفيلا ملك السفيرة إيمان محرم قنصل عام مصر بمدينة فرانكفورت الألمانية سابقا.

وطالب مقدم البلاغ بضرورة القبض على المتهمين بمحاولة السرقة، وكذا بتهمة قتل كلبه المرخص، الذي قضى بصحبته 6 سنوات من الحراسة، وقتل غدرا من قبل العمال بنوع خاص من السم الذي يقتل على الفور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

