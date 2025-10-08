الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

نظر استئناف سيدة على حكم سجنها في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة 15 أكتوبر

حددت  محكمة جنح مستأنف النزهة  15 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي دون تمييز، والإعلان عن نشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علي حكم سجنها 3 سنوات.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط فتاة بتهمة الإعلان عن ممارسة الاعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي متخذة من بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانا لمزاولة نشاطها الآثم.

وأكدت التحريات أن المتهمة استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبحوزتها الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطها الإجرامي وهواتف محمولة بفحصها تبين احتواؤها على ما يدل على نشاطهما الغير مشروع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

