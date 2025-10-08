جامعة حلوان تعلن نتائج جائزة التميز الداخلي وتكرم الكليات الفائزة

نظمت جامعة حلوان احتفالية كبرى بمناسبة انتهاء أعمال التقييم النهائي للكليات المتقدمة لجائزة التميز الداخلي وإعلان نتائج التحكيم النهائية، وذلك في إطار استكمال تطبيق منظومة جائزة جامعة حلوان للتميز الداخلي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نبيل عبد السلام مدير مركز ضمان الجودة، وبحضور الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتور أحمد راوي عميد كلية الآداب.

جامعة حلوان تعلن نتائج جائزة التميز الداخلي

شهد الحفل إعلان الكليات الثلاث المتأهلة لجائزة التميز الحكومي والحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجامعة، وهي:

كلية الآداب.

كلية التربية.

كلية الهندسة بالمطرية.

وتم تأهيلهم للجائزة الوطنية.

رئيس الجامعة: العمل الجماعي والالتزام بالجودة هو الطريق نحو المستقبل

كما تم خلال الاحتفال تكريم فريق الجائزة وسفراء التميز والمقيمين بالجائزة تقديرًا لدورهم البارز في دعم منظومة الجودة والتميز داخل الجامعة، ومساهمتهم في تعزيز ثقافة التطوير والتحسين المستمر.

بدأت فعاليات الحفل بدقيقة حداد على روح الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان الأسبق، أحد رموز الجامعة، تكريمًا لمسيرته الحافلة بالعطاء العلمي والإداري.

وخلال كلمته وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنفيذ منظومة التميز الداخلي، مؤكدًا أن ما حدث بالأمس يُثبت أن جامعة حلوان جامعة عظيمة في كل القطاعات والمجالات، تمتلك رصيدًا ثريًا من العلوم الإنسانية والفنون والابتكار العلمي، بعد فوز الدكتور خالد العناني ابن جامعة حلوان والأستاذ بكلية السياحة والفنادق بالجامعة بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأشار إلى أن مصر عبر تاريخها كانت وما زالت تمتلك القوى الناعمة في العالم العربي، بفضل فنونها وثقافتها وتراثها العريق، مؤكدًا أن تسجيل التاريخ وحفظ الهوية الثقافية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وأضاف أن جامعة حلوان تمتلك عشر كليات تُعد من الأقدم والأعرق في تخصصاتها، مثل الاقتصاد المنزلي، الفنون، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، التجارة الخارجية، علوم الرياضة، الهندسة والتكنولوجيا، وهي كليات تحمل تاريخًا طويلًا من التميز الأكاديمي والإبداع الإنساني.

وأشار رئيس جامعة حلوان، في كلمته إلى النماذج المشرفة من خريجي الجامعة الذين أسهموا في بناء الوطن ورفع راية مصر في المحافل المحلية والدولية، مؤكدًا أن جامعة حلوان تفخر بخريجيها الذين أصبحوا رموزًا في مجالاتهم المختلفة.

وقال سيادته إن كلية السياحة والفنادق على سبيل المثال لا الحصر تُعد نموذجًا بارزًا للعطاء والتميز، حيث قدّمت للبلاد أربعة وزراء للسياحة، ومحافظًا، ورئيس جامعة، واثنين من النواب، فضلًا عن مدير عام منظمة اليونسكو، مما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الجامعة في إعداد كوادر قيادية متميزة.

كما أشار إلى أن وزير الكهرباء من خريجي جامعة حلوان، وأن وزير الشباب والرياضة أحد أساتذة الجامعة، وهو ما يؤكد أن أبناء جامعة حلوان يمثلون مصدر فخر واعتزاز للوطن.

فجامعة حلوان تواصل مسيرتها نحو الريادة والتميز المؤسسي، وتؤكد أن العمل الجماعي والالتزام بالجودة هو الطريق نحو المستقبل.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة إعداد سيرة ذاتية أكاديمية لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس تتضمن إنجازاتهم العلمية والجوائز التي حصلوا عليها، بما يسهم في توثيق مسيرة الجامعة وإنجازاتها.

وأضاف أن جامعة حلوان تفوقت على نفسها شكلًا وموضوعًا في مجال التحول الرقمي، بعد أن حققت طفرة حقيقية في تطوير بنيتها التكنولوجية وتحديث منظومتها التعليمية والإدارية بما يواكب التطور العالمي في مجال التعليم الجامعي، حيث وصلت نسبة تجميع وتخزين المواد العلمية إلى ٧٠٪، وتسعى الجامعة الآن إلى تحقيق «الرفاهية الرقمية»، بما يواكب التحولات العالمية في التعليم والبحث العلمي.

كما شدد على ضرورة وضع ميثاق حوكمة ونظام ثابت للتميز المؤسسي داخل الجامعة، مؤكدًا أن الجدية والالتزام والأخلاق والقيم هي الأساس الذي سيضمن استمرار الجامعة في موقعها الطبيعي بين الجامعات المتميزة.

وقد تم تكريم المقيمين التالي أسماؤهم:

الدكتور هشام سيد عبد المجيد علام كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور هبة الله أحمد عبد المجيد كلية الطب، والدكتورة جيرمين منير برسوم كلية التربية الموسيقية، والدكتور محمد علي أحمد الدسوقي كلية الهندسة بحلوان، الدكتور محمد سعيد نور الدين سليمان كلية الهندسة بالمطرية، المهندس أحمد السيد السيد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والأستاذة رحاب أحمد أحمد علي شاهين كلية الهندسة بالمطرية، والأستاذ محمد حمدي محمود أحمد كلية التربية الفنية، والدكتورة سحر سيد أمين كلية التربية الموسيقية، والأستاذة سماح عبد المنعم درويش مركز ضمان الجودة.

سفراء التميز:

الدكتورة نهال مجدي عبد العزيز عياش كلية الهندسة بالمطرية، والدكتورة سماح محمود إبراهيم كلية التربية، والدكتور محمد عبد ربه محمود التونسي كلية الآداب، والدكتورة فيروز الشمندي قاسم كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة هالة إبراهيم محمد السيد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة دعاء منصور أبو المعاطي كلية التربية الفنية، الدكتورة شيماء كمال عبد الله كلية الصيدلة، والدكتورة سماح حامد ربيع كلية الطب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.