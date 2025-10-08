ضياء الدين داود يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات النواب 2025 ويختار رمز الأسد

في الساعات الأولى من فتح باب تلقي طلبات الترشح، تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025، فردى مستقل، عن الدائرة الأولى دمياط “بندر ومركز دمياط وقسم رأس البر ومركز كفر البطيخ وقسم شرطة دمياط الجديدة”.

واختار داود رمز الأسد ليكون رمزه الانتخابي في سباق الانتخابات البرلمانية رافعا شعار على “على العهد باقون”، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن مصالح أبناء محافظة دمياط وتمثيلهم بصدق تحت قبة البرلمان، امتدادًا لدوره التشريعي والرقابي خلال الدورة السابقة.

وانطلقت صباح اليوم عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 15 من الشهر الجاري، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس النواب:

1. بيان السيرة الذاتية لطالب الترشح، موضحًا فيه خبراته العلمية والعملية، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة شخصية حديثة مقاس 6×4.

2. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3. بيان يوضح الصفة السياسية للمرشح، سواء كان مستقلًا أو منتميًا لحزب سياسي، وفي حالة الانتماء الحزبي تُرفق شهادة من الحزب موقعة من رئيسه وممهورة بخاتمه.

4. إقرار الذمة المالية لطالب الترشح وزوجته وأولاده القُصر.

5. صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

6. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، مع التأكيد على أن التصالح في قضايا الخدمة العسكرية لا يُعد إعفاءً من أدائها.

7. إيصال سداد مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8. شهادة ميلاد مميكنة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

9. شهادة قيد بقاعدة بيانات الناخبين صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين.

10. شهادة الاستقالة الرسمية لمن يشغل وظائف في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الهيئات القضائية أو الوزارات أو المحافظات أو الأجهزة الرقابية.

11. موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرشحين من الضباط الحاليين أو السابقين بالقوات المسلحة.

12. إثبات فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بمكتب بريد، لإيداع التبرعات والمبالغ المخصصة للحملة الانتخابية وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

13. التقرير الطبي الذي يثبت خلو المرشح من الأمراض الجسدية أو الذهنية أو النفسية، وأنه غير متعاطٍ للمخدرات أو المسكرات.

14. إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده، وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة.

