تدافع ومشاحنات للمرشحين المحتملين لانتخابات النواب أمام مجمع محاكم المنصورة (صور)

تدافع أمام مجمع محاكم
تدافع أمام مجمع محاكم المنصورة، فيتو

تدافع المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة، مقر تقديم أوراق الترشح للانتخابات.  

وبدأت اليوم عملية تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يستمر استقبال المرشحين حتى يوم الأربعاء المقبل.

كما حدد قانون مجلس النواب ضوابط ومستندات الترشح، وضع أيضا بعض الالتزامات على المرشح، وضوابط الحصول على الرمز الانتخابي.  

وتنص المادة (12) من قانون مجلس النواب على: يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.

 

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية. 

