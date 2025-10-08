الكشف عن خطة لامين يامال للمشاركة في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة لامين يامال جوهرة البرسا للمشاركة في مباراة فريقه برشلونة ضد ريال مدريد، في الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الجاري.

ويعاني لامين يامال من إصابة، بعدما عادت له آلام العانة، والتي أبعدته عن مواجهة برشلونة ضد إشبيلية، وأدت إلى استبعاده من قائمة إسبانيا لمعسكر أكتوبر الجاري.

ويتدرب صاحب الـ18 عامًا بشكل منفرد في مدينة خوان جامبر الرياضية، من أجل التخلص من مشاكل الفخذ وآلام العانة التي يعاني منها خلال الفترة الماضية.

وسيتواجد اللاعب هذا الأسبوع في المدينة الرياضية، حيث يخضع لجلسات تعافٍ وتقوية خاصة، وسيحصل على يوم راحة أقل بيوم واحد عن بقية الفريق الذي بقي في برشلونة، والذين سيحصلون على ثلاثة أيام.

خطة يامال

ووفقا صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن اللاعب لديه خطة تدريجية، فإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيحصل اللاعب على دقائق ما بين 30 إلى 45 دقيقة أمام جيرونا.

الخطوة التالية، في حالة عدم حدوث أي انتكاسات، ستكون العودة إلى التشكيل الأساسي ضد أولمبياكوس بعد مواجهة جيرونا بثلاثة أيام، والهدف أن يلعب ما بين 60 إلى 70 دقيقة،كل ذلك من أجل أن يشارك لامين يامال في الكلاسيكو، لأن هذا هو الهدف الأكبر، والجهاز الفني بقيادة هانز فليك لا يريد المجازفة بمشاركة لامين حتى وإن كان الفريق يعاني في المباريات الأخيرة.

تلك الخطة ستتم بالاتفاق بين لامين يامال وهانز فليك بجهازه الفني، وكذلك الجهاز الطبي وأخصائيو العلاج الطبيعي في الفريق.

