الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكشف عن خطة لامين يامال للمشاركة في الكلاسيكو

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة لامين يامال جوهرة البرسا للمشاركة في مباراة فريقه برشلونة ضد ريال مدريد، في الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الجاري.

ويعاني لامين يامال من إصابة، بعدما عادت له آلام العانة، والتي أبعدته عن مواجهة برشلونة ضد إشبيلية، وأدت إلى استبعاده من قائمة إسبانيا لمعسكر أكتوبر الجاري.

ويتدرب صاحب الـ18 عامًا بشكل منفرد في مدينة خوان جامبر الرياضية، من أجل التخلص من مشاكل الفخذ وآلام العانة التي يعاني منها خلال الفترة الماضية.

وسيتواجد اللاعب هذا الأسبوع في المدينة الرياضية، حيث يخضع لجلسات تعافٍ وتقوية خاصة، وسيحصل على يوم راحة أقل بيوم واحد عن بقية الفريق الذي بقي في برشلونة، والذين سيحصلون على ثلاثة أيام.

خطة يامال 

ووفقا صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن اللاعب لديه خطة تدريجية، فإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيحصل اللاعب على دقائق ما بين 30 إلى 45 دقيقة أمام جيرونا.

الخطوة التالية، في حالة عدم حدوث أي انتكاسات، ستكون العودة إلى التشكيل الأساسي ضد أولمبياكوس بعد مواجهة جيرونا بثلاثة أيام، والهدف أن يلعب ما بين 60 إلى 70 دقيقة،كل ذلك من أجل أن يشارك لامين يامال في الكلاسيكو، لأن هذا هو الهدف الأكبر، والجهاز الفني بقيادة هانز فليك لا يريد المجازفة بمشاركة لامين حتى وإن كان الفريق يعاني في المباريات الأخيرة.

تلك الخطة ستتم بالاتفاق بين لامين يامال وهانز فليك بجهازه الفني، وكذلك الجهاز الطبي وأخصائيو العلاج الطبيعي في الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة ضد ريال مدريد الكلاسيكو لامين يامال يامال برشلونة

مواد متعلقة

أزمة في برشلونة ومنتخب إسبانيا بسبب لامين يامال

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads