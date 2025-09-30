روبيو: خطة ترامب وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط لكن هناك تساؤلات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة تشكل وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأشار روبيو في منشور على منصة "إكس" إلى أن ترامب لطالما كان واضحًا بشأن أولوياته في صراع غزة، المتمثلة في إعادة الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب.

وحصل ترامب الإثنين على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتراح سلام في غزة ترعاه الولايات المتحدة ويهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني، لكن هناك تساؤلات بشأن ما إذا كانت حركة حماس ستقبل الخطة.



وفي تصريحات بمؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض إلى جانب نتنياهو، قال ترامب إنهم "قريبون للغاية" من التوصل إلى اتفاق سلام وإنه يأمل أن تقبل حماس المقترح أيضًا.

لكنه حذر حماس من أن إسرائيل ستحظى بدعم واشنطن الكامل لاتخاذ أي إجراء تعده ضروريًّا إذا رفضت الحركة المقترح.

وخلال اجتماع ترامب مع نتنياهو لإجراء محادثات هامة، نشر البيت الأبيض خطة ترامب المكونة من 20 بندًا التي تدعو إلى وقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع الفلسطيني ونزع سلاح حماس وحكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

ودخل ترامب اجتماع الاثنين بهدف التغلب على شكوك نتنياهو بشأن أجزاء من الخطة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب وإسرائيل قد حسمتا جميع خلافاتهما، بما في ذلك حول إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، وهو ما يرفضه نتنياهو بشدة، وأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بعد الحرب.



وقال ترامب "أريد أيضًا أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على موافقته على الخطة وعلى ثقته بأننا إذا عملنا معًا، يمكننا أن نضع حدًّا للموت والدمار الذي شهدناه لسنوات وعقود وحتى قرون عديدة، أن نبدأ فصلًا جديدًا من الأمن والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها".

