الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روبيو: خطة ترامب وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط لكن هناك تساؤلات

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وترامب، فيتو

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة تشكل وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأشار روبيو في منشور على منصة "إكس" إلى أن ترامب لطالما كان واضحًا بشأن أولوياته في صراع غزة، المتمثلة في إعادة الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب.

وحصل ترامب الإثنين على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتراح سلام في غزة ترعاه الولايات المتحدة ويهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني، لكن هناك تساؤلات بشأن ما إذا كانت حركة حماس ستقبل الخطة.
 

وفي تصريحات بمؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض إلى جانب نتنياهو، قال ترامب إنهم "قريبون للغاية" من التوصل إلى اتفاق سلام وإنه يأمل أن تقبل حماس المقترح أيضًا.

لكنه حذر حماس من أن إسرائيل ستحظى بدعم واشنطن الكامل لاتخاذ أي إجراء تعده ضروريًّا إذا رفضت الحركة المقترح.

وخلال اجتماع ترامب مع نتنياهو لإجراء محادثات هامة، نشر البيت الأبيض خطة ترامب المكونة من 20 بندًا التي تدعو إلى وقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع الفلسطيني ونزع سلاح حماس وحكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

ودخل ترامب اجتماع الاثنين بهدف التغلب على شكوك نتنياهو بشأن أجزاء من الخطة. 

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب وإسرائيل قد حسمتا جميع خلافاتهما، بما في ذلك حول إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، وهو ما يرفضه نتنياهو بشدة، وأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بعد الحرب.


وقال ترامب "أريد أيضًا أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على موافقته على الخطة وعلى ثقته بأننا إذا عملنا معًا، يمكننا أن نضع حدًّا للموت والدمار الذي شهدناه لسنوات وعقود وحتى قرون عديدة، أن نبدأ فصلًا جديدًا من الأمن والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة الشرق الأوسط إعادة الرهائن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس نزع سلاح حماس هيئة دولية

الأكثر قراءة

خدوا استعداداتكم، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

سعر السمك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي 8 جنيهات لأول مرة وقفزة في البوري والكابوريا

الخريف يتلاعب بـ"الصعيد"، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ويتكوف يعلن موقف حماس الأولي من خطة ترامب

ارتفاع يضرب جميع الأنواع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اعتقال ممثلة إباحية بعد العثور على جثة حبيبها المغني وفنان آخر "مقطعين إلى أجزاء" بالمكسيك

قبل ساعات من الحكم بـ"الحجر عليها"، محطات في حياة نوال الدجوي

روبيو: خطة ترامب وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط لكن هناك تساؤلات

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads