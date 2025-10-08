مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن "مصر للطيران" ناقلًا رسميًا للدورة الـ46

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تجديد شراكته مع شركة "مصر للطيران"، لتكون الناقل الرسمي للمهرجان في دورته السادسة والأربعين التي تُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

يأتي هذا التعاون في إطار الرؤية المشتركة بين المهرجان والمؤسسات الوطنية التي تؤمن بالدور المحوري للثقافة والفن في بناء الإنسان وتعزيز الهوية المصرية ومد جسور التواصل مع العالم.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “نعتز بتجديد شراكتنا مع “مصر للطيران”، الناقل الوطني الذي يربط مصر بالعالم، تمامًا كما تفعل السينما. هذا التعاون يعكس تقديرًا مشتركًا لدور الفعاليات الثقافية الكبرى في تقديم صورة حضارية تليق بمصر. إن وجود "مصر للطيران” معنا يضمن تقديم تجربة استثنائية لضيوفنا من مختلف أنحاء العالم ويدعم رسالة المهرجان كملتقى دولي للإبداع".

وتأتي رعاية "مصر للطيران" في إطار حرصها منذ سنوات طويلة علي دعم مهرجان القاهرة باعتباره أهم المهرجانات السينمائية الدولية في المنطقة العربية والذي أصبح يحتل مكانة بارزة علي خريطة المهرجانات الفنية السينمائية العالمية، إلى جانب إدراكها لأهمية الدور الذي تلعبه تلك الفعاليات السينمائية في تثقيف الشعوب وتبادل المعرفة والثقافات المختلفة عن طريق هذا الفن الراقي: "السينما".

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

