لكزس تشارك بسياراتها الفاخرة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46

تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF)، في دورته الـ46، المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية، سوف تكون سيارات لكزس هي الراعي الرسمي لنقل ضيوف المهرجان خلال مده انعقاده.



وتتميز سيارة لكزس LX فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكاملة، تحتضن مقصورتها الداخلية الفاخرة حتى سبعة ركاب أو 4 ركاب في نسختها ال( VIP) او خمسة ركاب في نسخة F-sport.





كما تعتمد السيارة على محرك قوي من فئة V6 (Twin Turbo) توين تيربو بسعة 3.5 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مما يمنحها أداءً سلسًا وقويًا سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة. ويعكس تصميمها الخارجي القوة والصلابة مع لمسات فاخرة تليق بمكانتها، فيما توفر أنظمة السلامة المتطورة لقائديها تجربة قيادة آمنة وممتعة في مختلف الظروف.





أما سيارة لكزس RX، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات(SUV) متوسطة الحجم، ومزودة بمقصورة داخلية مجهزة بتقنيات راحة واتصال متطورة، لتقدم نموذجًا صديقًا للبيئة يجمع بين التصميم العصري، والأداء الفريد. وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر تربو (turbo)، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يمنحها أداءً قويًا ومتوازنًا.





وإلى جانب هذه الطرازات، تبرز أيضًا السيدان الفاخرة لكزس500 LS، كسيارة كبيرة الحجم تتميز بمحرك V6مزدوج التيربو (twin turbo) بقوة 416 حصانًا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، لتوفر أداءً ديناميكيًا سلسًا يجمع بين القوة والنعومة. وتأتي بمستوى استثنائي من الفخامة والراحة، بفضل مقصورتها الداخلية الراقية المصممة بعناية، إلى جانب أحدث التقنيات مثل نظام الصوت المتطور من Mark Levinson، وحزمة أنظمة الأمان المتقدمة من لكزس. كما يمنحها التعليق الهوائي المتكيف تجربة قيادة مريحة وهادئة، تجعلها منافسًا جديرًا بالسيارات الألمانية الفاخرة في فئتها.





كما تقدم لكزس في فئة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم طراز 350ES الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والتقنيات المتطورة. وتعتمد السيارة على محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 301 حصانًا، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام الدفع الأمامي، ليمنحها قيادة سلسة ومتوازنة.





وتوفر المقصورة الداخلية الواسعة أجواءً مريحة وفاخرة، مدعومة بأنظمة معلومات وترفيه متقدمة، إلى جانب باقة شاملة من ميزات الأمان النشطة والكامنة التي تضمن أعلى مستويات الحماية للسائق والركاب.



ويأتي هذا التعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ولكزس في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالتجربة المتكاملة لضيوف المهرجان من صناع السينما والنجوم والضيوف الدوليين، حيث ستوفر لكزس مصر، إحدى العلامات التابعة لمجموعة تويوتا، عدد من سياراتها الفاخرة لكزس لنقل كبار الضيوف والمشاركين، بما يليق بمكانة المهرجان وسمعته الدولية.









وجاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقية حضور كلٍّ من أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة تويوتا إيجيبت، والفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى جانب ممثلين عن الطرفين في مشهد يجسد أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية ودورها في دعم واحد من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة.





ومن جانبه، قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "إن تويوتا شريك حصري للسيارات في الدورة السادسة والأربعين من المهرجان إن هذه الشراكة تمثل إضافة حقيقية للمهرجان وتؤكد أهمية تعاون المؤسسات العالمية مع الفعاليات الثقافية الكبرى في مصر وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، نجح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ترسيخ مكانته كأحد أهم المنصات السينمائية في المنطقة، وهو ما يجعل من هذه الشراكة خطوة تدعم استمرار نجاحه وتعزز حضوره على الساحة العالمية. ونحن على ثقة بأن الدعم المقدم من لكزس مصر سيسهم في تعزيز مكانة المهرجان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوفنا من مختلف أنحاء العالم."





يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، يُعد الأعرق في العالم العربي وإفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل (FIAPF) ضمن الفئة "A".





وعلى مدار مسيرته، رسّخ المهرجان مكانته كمنصة عالمية رائدة لعرض أبرز العروض الأولى للأفلام الدولية والإقليمية، إلى جانب برامجه الصناعية وفعالياته الجماهيرية التي تحتفي بالإبداع السينمائي وتعزز التبادل الثقافي. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز قوتها الناعمة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للإبداع الثقافي والفني.

