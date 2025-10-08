الأربعاء 08 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية: الأنسولين متوافر بعيادة جديلة والتأمين الصحي جاهز لأي طارئ

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في عيادات التأمين الصحي، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة إلى عيادة التأمين الصحي بجديلة بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على العيادة، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، وجّه المحافظ بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد الحضور والانصراف لكافة أفراد الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالعيادة، لضمان انضباط العمل وسرعة تلبية احتياجات المرضى.

كما شدّد على حسن استقبال المواطنين وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم وسرعة الاستجابة.

 

توافر حقن "الأنسولين" بالعيادة والتعامل مع أي نواقص قد تظهر في الأدوية

وتأكد محافظ الدقهلية بنفسه من توافر حقن "الأنسولين" بالعيادة حرصا منه على صحة وسلامة المرضى والمترددين، مؤكدا على أهمية توفير جميع أنواع العلاج والمتطلبات الدوائية للمترددين على العيادة، ومشددًا على سرعة التعامل مع أي نواقص قد تظهر في الأدوية أو المستلزمات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة والمستوى اللائق.

الارتقاء الدائم بمستوى الخدمات الصحية 

وخلال الزيارة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة شكواهم ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء الدائم بمستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات 

كما وجّه اللواء "مرزوق" الدكتور محمد رياض، مدير فرع التأمين الصحي بالدقهلية، بضرورة تكثيف المتابعة اليومية والمرور المستمر على العيادات والمستشفيات التابعة، للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات تواجه المنظومة.

رفع كافة الإشغالات بمحيط العيادة والحفاظ على مستوى النظافة

ووجه محافظ الدقهلية، برفع كافة الإشغالات بمحيط العيادة والحفاظ على مستوى النظافة، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

