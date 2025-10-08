الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل وزوجته للجنايات بتهمة غسل 70 مليون جنيه

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل وزوجته بتهمة غسل قرابة 70 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، لمحكمة الجنايات. 

وكانت قد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، أن المتهم الرئيسي وزوجته استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجريا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  70 مليون جنيه.

كان قد ألقي القبض على متهم اشترك مع زوجته في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بشراء العقارات والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة الاتجار في المواد المخدرة محكمة الجنايات مباحث الأموال العامة

مواد متعلقة

حبس عنصرين جنائيين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

تجديد حبس عاطل وزوجته بتهمة غسل 70 مليون جنيه

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي يقترب من أعلى مستوى في شهرين وسط التوتر المالي العالمي

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

رسميا، بدء استقبال طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع مجددا وقفزة في 4 أصناف منها البوري

السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على أحد المساجد والطريق بين القاهرة الجديدة والأوسطي

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن نتيجة 2025 بنسبة نجاح 7. 99%

خدمات

المزيد

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

من 18 حتى 35 سنة، محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads