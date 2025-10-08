الدولار الأمريكي يقترب من أعلى مستوى في شهرين وسط التوتر المالي العالمي

يقترب الدولار اليوم من أعلى مستوى له في شهرين، وسط تنامي المخاوف المالية والاقتصادية الممتدة من آسيا والمحيط الهادئ إلى أوروبا، مما ضغط على عملات الدول الكبرى ضمن مجموعة العشر، حيث ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.2%، ليقترب من ملامسة أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس.

جاء هذا الصعود مدعوما بشراء صناديق التحوط التي تراهن على قوة الدولار لخيارات بيع اليورو والين، وفقا لمتداولين مقيمين في آسيا.

بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين خلال سبتمبر، استعادت العملة الأمريكية بعض زخمها في الأيام الأخيرة، إذ غطّت سلسلة من العوامل السلبية في الخارج على أي أثر محتمل للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ضغوط على اليورو والين

تعرض اليورو لضغوط نتيجة الاضطرابات السياسية في فرنسا، بينما تراجع الين وسط تكهنات بأن رئيسة الوزراء الجديدة في اليابان قد تفضّل إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع التوسع أكثر في السياسة المالية.

قالت إوجينيا فابون فيكتورينو، رئيسة استراتيجية الأسواق الآسيوية لدى "سكاندينافيسكا إنسكيلدا بنكن": "في ظل تصاعد المخاوف بشأن استدامة الأوضاع المالية في اليابان وفرنسا، تعيد السوق حاليًا تقييم نظرتها للآفاق الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة".

الاقتصاد الأمريكي الأقل سوءا

على الرغم من الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، ينظر المتداولون، على نحوٍ غير متوقع، إلى الاقتصاد الأمريكي باعتباره الأقل سوءًا بين الاقتصادات الكبرى.

وتلقى الدولار الأمريكي دفعة إضافية يوم الأربعاء، بعدما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، إثر قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، مع إشارته إلى استعداده لإجراء مزيد من التخفيضات مستقبلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.