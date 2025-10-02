طرح تذاكر مونديال قطر بمشاركة الفراعنة، وهذه أسعارها

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™️، عن انطلاق مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa اليوم الساعة 3 عصرًا بتوقيت الدوحة عبر الموقع الإلكتروني: www.roadtoqatar.qa وذلك قبل طرح التذاكر لعامة الجمهور بدءًا من 7 أكتوبر، الساعة 8 صباحًا بتوقيت الدوحة.



وتتوفر تذاكر بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™️ بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالًا قطريًا، حيث يمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية في منطقة المشجعين المحيطة بالملاعب، في أجواء احتفالية ومهرجان كروي نابض بالحياة.



وستقام جميع المباريات البالغ عددها 104 مباراة في مجمع المسابقات في أسباير زون، بواقع ثماني مباريات يوميًا خلال مختلف مراحل البطولة.



كما يمكن شراء تذاكر مميزة لحجز مقاعد في المباريات الأكثر إقبالًا. ولمشجعي المنتخب القطري تتوفر تذاكر "شجع منتخبك"، والتي تتيح لهم حضور مباريات عنابي الناشئين خلال دور المجموعات.



وتتوفر جميع التذاكر رقميًا، وتتضمن خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة. ويمكن للمشجعين من ذوي الإعاقة الحصول على هذه الأماكن من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني: accessibility.tickets@sc.qa



مجموعة منتخب قطر



وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن تواجد المنتخب القطري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إيطاليا وجنوب أفريقيا وبوليفيا، حيث يستهل مشواره أمام منتخب إيطاليا في 3 نوفمبر، الساعة 6:45 مساءً.



ويشهد استاد خليفة الدولي المباراة النهائية في 27 نوفمبر، الساعة 7 مساءً. وتتوفر تذاكر النهائي ضمن فئتين، وبأسعار تبدأ من 15 ريالًا قطريًا، وتشمل أيضًا خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.



وتعتبر كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر. وباعتبارها أول نسخة في تاريخ بطولة كأس عالم تضم 48 منتخبًا، ستكون الأكبر على الإطلاق من البطولة العالمية للناشئين والتي شهدت سابقًا الظهور الأول لنجوم عالميين مثل جيانلويجي بوفون، ولويس فيجو، وتشافي هيرنانديز، وإيدن هازارد، وأندريس إنييستا، ونيمار، ورونالدينيو، وسون هيونغ مين، وفرانشيسكو توتي.





وتشهد دولة قطر هذا الشتاء موسمًا حافلًا بالبطولات العالمية، تبدأ مع كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™️ التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها كأس العرب FIFA قطر 2025™️ من 1 إلى 18 ديسمبر.

وتستضيف الدولة النسخة الثانية من كأس القارات للأندية FIFA 2025™️، والتي ستقام في 10 و13 و17 ديسمبر.





