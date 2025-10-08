بعد "الصمود"، إسرائيل تستعد لاعتراض "أسطول الضمير" قبل وصوله إلى غزة الليلة

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على أسطول آخر انطلق من إيطاليا باسم "أسطول الضمير"، يتوقع وصوله إلى قطاع غزة الليلة، في أحدث محاولة من النشطاء لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد "أسطول الصمود".

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن تقديرات قوات الأمن الإسرائيلية تقول إن مواجهة هذا الأسطول قد تكون أكثر تعقيدًا.

ومع اعتراض أسطول الصمود العالمي الذي سيطرت البحرية الإسرائيلية عليه، مساء الأربعاء الماضي أعلن تحالف أسطول الحرية انطلاق أسطول "الضمير" من مدينة أوترانتو الإيطالية ضمن قافلة تتألف من 11 سفينة، لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عامًا.

وواصلت السفن، إبحارها مباشرة نحو قطاع غزة، بعد انطلاقها من جزيرة صقلية الإيطالية يوم 25 من الشهر الماضي، ويصرُّ منظمو الحملة على مواصلة محاولتهم الوصول إلى قطاع غزة، رغم الاعتراضات.

وأبحر أسطول "الضمير" وعلى متنه عشرات الصحفيين والعاملين في المجال الطبي الدولي من 25 دولة.

وكان أسطول "الضمير" تعرض لقصف إسرائيلي قبالة سواحل مالطا في مايو الماضي.

ومن المتوقع أن يدخل الأسطول الذي يبحر حاليا في المياه الدولية، قريبا منطقة مصنفة على أنها "متوسطة الخطورة" من حيث خطر الاعتراض الإسرائيلي.

