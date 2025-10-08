الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

صحيفة عبرية تكشف عن حادث عملياتي لجنود إسرائيليين في غزة ووقوع مصابين

جنود إسرائيليين في
جنود إسرائيليين في غزة، فيتو

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن حادث عملياتي في قطاع غزة يوم الثلاثاء، أسفر عن إصابة ثلاثة من جنود الاحتياط.


ووفق "يديعوت أحرونوت"، أُصيب ثلاثة من جنود الاحتياط (الثلاثاء) جراء انفجار قنبلة يدوية (رمانة) تابعة للجيش في موقع عسكري بـمدينة خان يونس جنوب القطاع. وُصفت حالة اثنين منهم بأنها خطرة، بينما أُصيب الثالث إصابات متوسطة.

وأوضحت الصحيفة أن أحد الجنود الذين أُصيبوا بجروح خطيرة من انفجار الذخيرة يخدم في الكتيبة 7015 باللواء الجنوبي، أما الجنديان الآخران فيخدمان في كتيبة الاستطلاع 6408 بلواء عتصيوني. وتم إبلاغ عائلاتهم.

ويوم الإثنين، عشية عيد "العرش" اليهودي، قُتل جندي إسرائيلي في كريات أربع نتيجة لإطلاق نار عرضي من زميله، وهو شرطي من حرس الحدود في الخدمة النظامية. وقامت السلطات باعتقاله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر الثلاثاء أن القتيل هو جندي، وتم إبلاغ عائلته. وفي أعقاب الحادث، فُتح تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية الجنائية وقسم تحقيقات الشرطة.

