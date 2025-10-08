صحيفة عبرية تكشف عن حادث عملياتي لجنود إسرائيليين في غزة ووقوع مصابين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن حادث عملياتي في قطاع غزة يوم الثلاثاء، أسفر عن إصابة ثلاثة من جنود الاحتياط.



ووفق "يديعوت أحرونوت"، أُصيب ثلاثة من جنود الاحتياط (الثلاثاء) جراء انفجار قنبلة يدوية (رمانة) تابعة للجيش في موقع عسكري بـمدينة خان يونس جنوب القطاع. وُصفت حالة اثنين منهم بأنها خطرة، بينما أُصيب الثالث إصابات متوسطة.

وأوضحت الصحيفة أن أحد الجنود الذين أُصيبوا بجروح خطيرة من انفجار الذخيرة يخدم في الكتيبة 7015 باللواء الجنوبي، أما الجنديان الآخران فيخدمان في كتيبة الاستطلاع 6408 بلواء عتصيوني. وتم إبلاغ عائلاتهم.

ويوم الإثنين، عشية عيد "العرش" اليهودي، قُتل جندي إسرائيلي في كريات أربع نتيجة لإطلاق نار عرضي من زميله، وهو شرطي من حرس الحدود في الخدمة النظامية. وقامت السلطات باعتقاله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر الثلاثاء أن القتيل هو جندي، وتم إبلاغ عائلته. وفي أعقاب الحادث، فُتح تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية الجنائية وقسم تحقيقات الشرطة.

