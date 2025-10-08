مشاهد مروعة، انهيار أرضي يبتلع حافلة ركاب في الهند ويسفر عن مصرع 18 شخصا

ذكرت وسائل إعلام هندية نقلًا عن السلطات مساء الثلاثاء، أن انهيارًا أرضيًّا هائلًا وقع شمالي البلاد وأدى إلى دفن حافلة ركاب، وأسفر عن مصرع 18 شخصًا.

#BreakingNews | Bus buried under debris after landslide in Himachal Pradesh's Bilaspur



Several passengers are feared trapped. Rescue operation underway.#HimachalPradesh #Bilaspur #BilaspurAccident pic.twitter.com/Xm5CMSIFfy — DD News (@DDNewslive) October 7, 2025



ووقع الحادث على طريق في منطقة بيلاسبور بولاية هيماشال براديش شمال البلاد. وبحلول ساعات متأخرة من المساء، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ ثلاثة ركاب.

ومع ذلك، لا يزال يُعتقد أن هناك العديد من الركاب محاصرون تحت الأنقاض والصخور، وفق ما أفادت به قناة "إن دي تي في" الهندية ووسائل إعلام أخرى.

ويُعتقد أن الحافلة تقل ما يتراوح بين 30 إلى 35 شخصًا، لكن العدد الدقيق للركاب لم يتأكد على الفور.

فيما يُرجح أن الانهيار الأرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة لفترة طويلة، مما تسبب في تحرك جانب كامل من الجبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.