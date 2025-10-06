تفاصيل الخطة التنفيذية لاعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إصدار الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن خلال الدليل وضع المجلس استراتيجية كاملة لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات وفي البحث العلمي، بالإضافة إلى المسؤوليات الأخلاقية في التعامل معه.

ووضع المجلس من خلال الاستراتيجية خطة تنفيذية لاعتماد وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي بالجامعات، كما حددت الخطة مراحل زمنية محددة لذلك، وأولويات استخدام مدروسة، وضمان توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لدعم التطبيق المستدام.

خطة اعتماد الذكاء الاصطناعي بالجامعات

وفقا للدليل الاسترشادي، جاءت تفاصيل الخطة التنفيذية لاعتماد الذكاء الاصطناعي بالجامعات كالتالي:

تأسيس لجان حوكمة الذكاء الاصطناعي تضم ممثلين عن الإدارة العليا، الكليات، وحدة تقنية المعلومات، لجنة الأخلاقيات، المستشار القانوني، وممثلين عن الطلاب، بهدف وضع السياسات، تحديد الأولويات، وضمان الشفافية.

إعداد خارطة طريق زمنية تتكون من أربع مراحل مترابطة:

المرحلة التحضيرية: صياغة السياسات العامة والخاصة، تحديد الأهداف قصيرة وطويلة المدى، تحليل الوضع الراهن، وتحديد الاحتياجات الفنية والبشرية. مرحلة التجربة: تنفيذ مشاريع تجريبية في التعليم، البحث، والإدارة، وتقييم أثرها باستخدام مؤشرات أداء دقيقة. مرحلة التوسع: تعميم التطبيقات الناجحة على كليات وإدارات متعددة، وتطوير البنية التحتية التقنية الداعمة. مرحلة الاعتماد الكامل: دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع العمليات الأكاديمية والإدارية، مع مراجعة السياسات والتأكد من الامتثال الكامل للمعايير.

تحديد أولويات الاستخدام، مثل أنظمة التقييم التكيفي، المساعدات التعليمية الذكية، التحليلات المتقدمة للبيانات البحثية، وأتمتة العمليات الإدارية المتكررة.

تأمين الموارد المالية، عبر تخصيص موازنات سنوية، وعقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، والاستفادة من المنح المحلية والدولية.

تطوير سياسات مكتوبة ومحدثة، تحدد الاستخدامات المسموحة والممنوعة، آليات المراقبة والمتابعة، ومتطلبات الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.

برامج للتدريب على الذكاء الاصطناعي بالجامعات

كما وضع الدليل برامج للتدريب وبناء القدرات، وأكد انه على الجامعات إطلاق برامج تدريبية مستمرة وشاملة تستهدف أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، والإداريين، لتعزيز المعرفة التقنية، وتنمية مهارات الاستخدام المسؤول لأنظمة الذكاء الاصطناعي،منها مايلي:

دورات تخصصية لأعضاء هيئة التدريس، تغطي تصميم المناهج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تطوير أساليب التقييم التكيفي، وضمان دمج التقنيات الحديثة بشكل أخلاقي.

• ورش عمل للطلاب، تركز على التفكير النقدي، مهارات تحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي، وأسس الإفصاح الأكاديمي.

• برامج تدريب للإداريين، تشمل إدارة أنظمة المراقبة، تحليل البيانات الضخمة، وتطبيق السياسات بفعالية.

• شهادات مهنية داخلية وخارجية، تمنح للأفراد الذين يحققون مستويات متميزة من الكفاءة في قيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي.

• شراكات استراتيجية، مع الشركات التقنية الرائدة ومراكز البحث العلمي، لتوفير التدريب العملي والوصول إلى أحدث التقنيات.

