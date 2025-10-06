الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل الخطة التنفيذية لاعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إصدار الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن خلال الدليل وضع المجلس استراتيجية كاملة لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات وفي البحث العلمي، بالإضافة إلى المسؤوليات الأخلاقية في التعامل معه.

ووضع المجلس من خلال الاستراتيجية خطة تنفيذية لاعتماد وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي بالجامعات، كما حددت الخطة مراحل زمنية محددة لذلك، وأولويات استخدام مدروسة، وضمان توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لدعم التطبيق المستدام.

خطة اعتماد الذكاء الاصطناعي بالجامعات 

وفقا للدليل الاسترشادي، جاءت تفاصيل الخطة التنفيذية لاعتماد الذكاء الاصطناعي بالجامعات كالتالي:

  • تأسيس لجان حوكمة الذكاء الاصطناعي تضم ممثلين عن الإدارة العليا، الكليات، وحدة تقنية المعلومات، لجنة الأخلاقيات، المستشار القانوني، وممثلين عن الطلاب، بهدف وضع السياسات، تحديد الأولويات، وضمان الشفافية.
  • إعداد خارطة طريق زمنية تتكون من أربع مراحل مترابطة:
  1. المرحلة التحضيرية: صياغة السياسات العامة والخاصة، تحديد الأهداف قصيرة وطويلة المدى، تحليل الوضع الراهن، وتحديد الاحتياجات الفنية والبشرية.
  2. مرحلة التجربة: تنفيذ مشاريع تجريبية في التعليم، البحث، والإدارة، وتقييم أثرها باستخدام مؤشرات أداء دقيقة.
  3. مرحلة التوسع: تعميم التطبيقات الناجحة على كليات وإدارات متعددة، وتطوير البنية التحتية التقنية الداعمة.
  4. مرحلة الاعتماد الكامل: دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع العمليات الأكاديمية والإدارية، مع مراجعة السياسات والتأكد من الامتثال الكامل للمعايير.
  • تحديد أولويات الاستخدام، مثل أنظمة التقييم التكيفي، المساعدات التعليمية الذكية، التحليلات المتقدمة للبيانات البحثية، وأتمتة العمليات الإدارية المتكررة.
  • تأمين الموارد المالية، عبر تخصيص موازنات سنوية، وعقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، والاستفادة من المنح المحلية والدولية.
  • تطوير سياسات مكتوبة ومحدثة، تحدد الاستخدامات المسموحة والممنوعة، آليات المراقبة والمتابعة، ومتطلبات الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.

برامج للتدريب على الذكاء الاصطناعي بالجامعات

كما وضع الدليل برامج للتدريب وبناء القدرات، وأكد انه على الجامعات إطلاق برامج تدريبية مستمرة وشاملة تستهدف أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، والإداريين، لتعزيز المعرفة التقنية، وتنمية مهارات الاستخدام المسؤول لأنظمة الذكاء الاصطناعي،منها مايلي:

  • دورات تخصصية لأعضاء هيئة التدريس، تغطي تصميم المناهج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تطوير أساليب التقييم التكيفي، وضمان دمج التقنيات الحديثة بشكل أخلاقي.
    • ورش عمل للطلاب، تركز على التفكير النقدي، مهارات تحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي، وأسس الإفصاح الأكاديمي.
    • برامج تدريب للإداريين، تشمل إدارة أنظمة المراقبة، تحليل البيانات الضخمة، وتطبيق السياسات بفعالية.
    • شهادات مهنية داخلية وخارجية، تمنح للأفراد الذين يحققون مستويات متميزة من الكفاءة في قيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي.
    • شراكات استراتيجية، مع الشركات التقنية الرائدة ومراكز البحث العلمي، لتوفير التدريب العملي والوصول إلى أحدث التقنيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات الذكاء الاصطناعي البحث العلمي حوكمة الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

الأعلى للجامعات يعد كتيبا عن تاريخ انتصارات أكتوبر وأهم الرموز العسكرية المصرية

الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ“فيتو”: دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج الدراسية.. ونسعى لبناء جيل جديد واعٍ وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة

الأكثر قراءة

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

خالد العناني يفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

هل المرأة ليس لها إلا البيت فى الإسلام؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads