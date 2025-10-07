إحالة رئيسة وزراء إيطاليا ووزيري الدفاع والخارجية للمحكمة الجنائية الدولية بسبب غزة

كشفت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أنها أُحيلت مع وزيرين في حكومتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة.

إحالة رئيس وزراء إيطاليا للمحكمة الجنائية الدولية

وقالت ميلوني، في مقابلة مع شبكة "راي" التلفزيونية الحكومية، إن وزير الدفاع جويدو كروزيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أحيلا أيضًا على المحكمة ضمن القضية نفسها.

الجرائم الممنهجة ضد المدنيين في غزة

تأتي هذه الإحالة في ظل تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة الأطراف الداعمة لإسرائيل على خلفية ما يوصف بـ"الجرائم الممنهجة" ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث تزايدت المطالب القانونية والشعبية في أوروبا بوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

ورغم خطورة الاتهامات، أكدت ميلوني أن حكومتها تتعامل مع الملف بهدوء وثقة، مشيرة إلى أن روما تؤمن بعمل المؤسسات القضائية الدولية، لكنها شددت على أن موقف بلادها ثابت في دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي"، وفق تعبيرها.

