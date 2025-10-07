أخبار مصر اليوم: المستندات المطلوبة وشروط الترشح بالنظام الفردي في انتخابات النواب، التعليم تكشف تفاصيل حافز الـ1000 جنيه، الحكومة تكشف موقفها من رفع أسعار الوقود

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

السيسي وماكرون يبحثان مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وتفعيل الاتفاقات المشتركة



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة المستجدات الخاصة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وسبل تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس "ماكرون" إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥، حيث تم التوافق على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

بدء تلقي الطلبات غدا، المستندات المطلوبة وشروط الترشح بالنظام الفردي في انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن بدء تلقي طلبات الترشح غدا الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات في اليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين للترشح في انتخابات مجلس النواب، وهي:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3 – ألاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.



4 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.





5 – أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

شروط الترشح في النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن شروط الترشح في النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب ، حيث يقدم طلب الترشح كتابة إلى اللجنة المختصة بمتابعة العملية الانتخابية وتلقي الطلبات والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يختارها طالب الترشح على أن يتم تقديم الطلب خلال المدة المحددة من يوم 8 إلى 15 أكتوبر 2025.

ويجوز تقديم الطلب بواسطة وكيل بتوكيل خاص موثق من جهة التوثيق الرسمية ويجب أن يتضمن الطلب تحديد الرمز الانتخابي المطلوب وفقا لقواعد تخصيص الرموز المعتمدة من الهيئة مع بيان ما إذا كان المرشح مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم الحزب الذي ينتمي إليه.



كما نص القرار على أن يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين المقررة وقدرها ثلاثون ألف جنيه مصري على أن تستمر الخزينة في العمل حتى نهاية الساعات المحددة لتلقي الطلبات.





هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حقيقة ما يثار بشأن رفع أسعار المواد البترولية ومنها البنزين خلال الأيام المقبلة.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأن تحريك أسعار الوقود والمواد البترولية حتى الآن.



وشدد على أن الدولة تحسب كل الخطوات بدقة قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، لضمان عدم التأثير سلبًا على الأسواق أو الأحوال المعيشية للمواطنين، ولتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

أماكن تلقي طلبات الترشح على النظامين الفردي والقوائم في انتخابات مجلس النواب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارا من غد الأربعاء وحتى منتصف الشهر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة.



وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية الواردة بالكشوف المرفقة، تلقّي طلبات الترشح بالنظام الفردي على النحو التالي:



كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح بنظام القوائم على النحو التالي:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة: محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة: محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية: محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.



دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية: محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 22



بعد توجيهات السيسي، التعليم تكشف تفاصيل حافز الـ1000 جنيه للمعلمين وموعد الصرف

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن حافز التدريس بقيمة ألف جنيه للمعلمين مستمر وليس لمرة واحدة، وسيستفيد منه قرابة 1.2 مليون معلم، ضمن جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين والاعتراف بدورهم الحيوي في العملية التعليمية.



وأشار زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"الحافز سيبدأ صرفه اعتبارًا من نوفمبر المقبل، ويستهدف المعلمين القائمين على العملية التعليمية، سواء للمواد الأساسية أو غير الأساسية، بشكل مستقل لجميع المستحقين".

متأخرات حافز التطوير تحت المراجعة

وحول شكاوى بعض المعلمين بعدم صرف المكافآت والحوافز، أوضح زلطة:"التأخير كان موجودًا في حافز التطوير، لكن هناك توجيهات مباشرة من الوزير بسرعة صرف المتأخرات لكافة المديريات، وقد تم صرف بعضها بالفعل".

الحد الأدنى للأجور ومستقبل المعلمين

وأضاف متحدث التعليم:"المعلمين يتحدثون عن الأساسيات لعام 2014، وهناك مطالب بخصوص رفع الأجور، والوزارة تعمل بجهد كبير في هذا الإطار، ولكن لن نعلن عن أي خطوات قبل الانتهاء من تطبيقها على الأرض".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة الاهتمام بشئون المعلمين.



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على مُتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد نسبة حضور غير مسبوقة للطلبة تبلغ حوالي ٨٧.٥٪؜ من إجمالي عدد الطلبة، فضلًا عن القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين.

رئيس الوزراء: حديقة تلال الفسطاط ستكون الأكبر على مستوي الشرق الأوسط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم، من موقع حدائق تلال الفسطاط عقب تفقده لها، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمحاسب/ أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.



وفي مستهل حديثه، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مُنوهًا إلى أن المؤتمر الصحفي يعقد اليوم في شكل جديد، قائلًا: حرصت أن نكون معًا اليوم في حديقة تلال الفسطاط، التي أصبحت اليوم في مرحلة اللمسات النهائية لهذه الحديقة العملاقة، والتي ستكون بحق أكبر حديقة عامة على مستوي الشرق الأوسط، وستكون الحديقة المركزية للقاهرة بمساحة تتجاوز 500 فدان.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: هذا المشروع الذي بدأناه من فترة، ولكن حجم التفاصيل وحجم ضخامة وتعقيد هذا المشروع كانت هائلة، وأود التوقف هنا للإشارة إلى أننا أثناء تواجدنا هنا واحتفالنا بهذا الشكل الجميل حولنا، كيف كان شكل هذه المنطقة منذ حوالي ثلاث سنوات مضت أو أكثر قليلًا؟، هذه المنطقة كانت في الأساس تضم تركزا لمناطق غير آمنة، ومناطق يمكن وصفها بأن مستوي الحياة فيها "غير آدمي"، وكان يقطنها أهالينا بعدد كبير من الأسر يصل إلى الآلاف من الأسر، والذين تم نقلهم بحمد الله لمناطق حضارية أخرى على مستوي إنساني راق، كما كانت هذه المنطقة جزءا من المناطق التي يلقي فيها مخلفات القاهرة بالكامل، والبحيرات الموجودة سواء بحيرة عين الصيرة أو بحيرة الفسطاط، وصل مستوي المياه فيهما إلى درجة من التدهور الشديد.



وتابع رئيس الوزراء: واليوم بحمد الله، بالتوجيه السياسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار إعادة إحياء القاهرة القديمة، وهو ما أؤكد عليه وأذكر به المصريين، عندما قلنا إننا نبني عاصمة جديدة ليس معناه أننا سنترك العاصمة القديمة بل على العكس، فنحن اليوم بوجودنا معًا في هذا المكان، سيكون بمشيئة الله هذا المكان هدية لكل المصريين بإنشاء أكبر حديقة مركزية على مستوي الشرق الأوسط، كما يتميز هذا المكان بالجمع بين الأصالة والحضارة، وحرصنا أن يكون طابع المباني في هذا المكان مستوحى من طابع الحضارة المصرية، فعلي بعد خطوات في جزء من هذه الحديقة، نجد متحف الحضارات، وجامع عمرو بن العاص، أول جامع ينشأ في قارة إفريقيا، وبجانبه مجمع الأديان والكنيسة المُعلقة، والمعبد اليهودي، لذلك فنحن نتحدث عن منطقة بمشيئة الله ستكون بؤرة الحضارة والثقافة والترفيه لكل المصريين، وحتي هذه اللحظة فإن التكلفة التي أنفقتها الدولة على هذه المنطقة لتنفيذ هذا العمل الحضاري العظيم تجاوزت 10 مليارات جنيه، بما تضمنه ذلك من توفير السكن البديل، وأعمال البنية الأساسية ذات الحجم الكبير التي تم تنفيذها، هذا إلى جانب إنشاء المباني التي ستستخدم في المشروعات الترفيهية لخدمة المواطن المصري.

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإعادة الأعمار دون تهجير



تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة المباحثات المصرية الفرنسية اليوم.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ثمن خلال الاتصال الموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي توج بإعلان فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ خلال المؤتمر الخاص بحل الدولتين في نيويورك، والذي عُقد تحت الرئاسة المشتركة للجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس بما مثله الإعلان الفرنسي من حافز لقيام دول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، التزامًا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها وقرارات الأمم المتحدة، وذلك على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تباحثا كذلك حول سبل الإنهاء الفوري للحرب في قطاع غزة، والجهود المبذولة والمفاوضات التي تستضيفها مصر للأطراف المعنية للسعي لتنفيذ الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإنهاء الحرب، حيث أكد الرئيسان في هذا الخصوص تثمينهما للخطة، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة دون أي عراقيل، وكذلك تبادل الرهائن والأسرى، والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين على ضوء المساعي الحثيثة الجارية لإنهاء الحرب ووقف الكارثة الإنسانية التي يشهدها الفلسطينيون في القطاع.

