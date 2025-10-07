الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أماكن تلقي طلبات الترشح على النظامين الفردي والقوائم في انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارا من غد الأربعاء وحتى منتصف الشهر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة.

وتتولى  لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية الواردة بالكشوف المرفقة،  تلقّي طلبات الترشح بالنظام الفردي على النحو التالي:

 

 

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح بنظام القوائم على النحو التالي:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة: محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة: محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية: محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية: محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن بدء تلقي  طلبات الترشح غدا الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات في اليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا. 

