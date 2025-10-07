بعد توجيهات السيسي، التعليم تكشف تفاصيل حافز الـ1000 جنيه للمعلمين وموعد الصرف

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن حافز التدريس بقيمة ألف جنيه للمعلمين مستمر وليس لمرة واحدة، وسيستفيد منه قرابة 1.2 مليون معلم، ضمن جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين والاعتراف بدورهم الحيوي في العملية التعليمية.

موعد صرف حافز المعلمين وآلية التوزيع

وأشار زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"الحافز سيبدأ صرفه اعتبارًا من نوفمبر المقبل، ويستهدف المعلمين القائمين على العملية التعليمية، سواء للمواد الأساسية أو غير الأساسية، بشكل مستقل لجميع المستحقين".

متأخرات حافز التطوير تحت المراجعة

وحول شكاوى بعض المعلمين بعدم صرف المكافآت والحوافز، أوضح زلطة:"التأخير كان موجودًا في حافز التطوير، لكن هناك توجيهات مباشرة من الوزير بسرعة صرف المتأخرات لكافة المديريات، وقد تم صرف بعضها بالفعل".

الحد الأدنى للأجور ومستقبل المعلمين

وأضاف متحدث التعليم:"المعلمين يتحدثون عن الأساسيات لعام 2014، وهناك مطالب بخصوص رفع الأجور، والوزارة تعمل بجهد كبير في هذا الإطار، ولكن لن نعلن عن أي خطوات قبل الانتهاء من تطبيقها على الأرض".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة الاهتمام بشئون المعلمين.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على مُتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد نسبة حضور غير مسبوقة للطلبة تبلغ حوالي ٨٧.٥٪؜ من إجمالي عدد الطلبة، فضلًا عن القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين.

