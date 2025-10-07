شعبة الدواجن: تراجع الأسعار يهدد المربين ويؤثر على الإنتاج المحلي

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن إلى 58 جنيهًا للكيلو في المزرعة، رغم أن تكلفة الإنتاج تصل إلى نحو 65 جنيهًا، يمثل تهديدًا لاستمرار المربين في السوق.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري:"التراجع الأخير في أسعار الدواجن أسعد المستهلك، لكنه كبّد المنتجين خسائر فادحة، واستمرار الوضع سيؤدي إلى خروج عدد كبير من المربين، ما ينعكس سلبًا على الصناعة والمستهلك لاحقًا."

ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة

أوضح رئيس الشعبة أن آليات العرض والطلب تتحكم في السوق لكنها أحيانًا تظلم المنتجين كما ظلمت المستهلكين سابقًا، مشيرًا إلى ضرورة وضع سعر يوازن بين المنتج والمستهلك ويغطي تكلفة الأعلاف، والكتاكيت، والأدوية، ونسبة النفوق، مع هامش ربح بسيط للمربي.

وأشار إلى أن سعر الكتكوت ارتفع من 25 إلى 32 جنيهًا مؤخرًا بشكل غير مبرر، بينما ظل العلف مستقرًا منذ عدة أشهر.

الدواجن خط الدفاع الأول للأمن الغذائي

وأكد أن صناعة الدواجن تعتبر خط الدفاع الأول للأمن الغذائي المصري، والحفاظ على المربين ضروري لضمان الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء واعتماد السوق المحلي على الاستيراد بنسبة تصل إلى 40%.

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قرار منع تداول الدواجن الحية يحتاج لوجستيات متكاملة



وأكد عبد العزيز السيد أن منع تداول الدواجن الحية خطوة ضرورية لتطوير منظومة الإنتاج وضمان سلامة الغذاء، لكنه يحتاج تنفيذًا تدريجيًا ودراسة دقيقة للبنية التحتية للمجازر بالمحافظات قبل التطبيق الكامل.

وأضاف:"مصر تمتلك مجازر حديثة قادرة على تلبية احتياجات السوق، لكنها غير موزعة توزيعًا جغرافيًا عادلًا، مما يعيق بعض المحافظات مثل الشرقية والقليوبية في ذبح الإنتاج محليًا."

تنسيق كامل بين الجهات المعنية

وأوضح السيد أن نجاح القرار يتطلب تنسيقًا بين وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والداخلية، والغرف التجارية والمحليات لضمان ذبح الدواجن في أماكن الإنتاج دون نقلها حية.

وأشار إلى أن الهدف من القرار ليس المنع بحد ذاته، بل تحقيق انضباط سوقي وصحي يعود بالنفع على المستهلك والمنتج، محذرًا من تطبيق القانون دون جاهزية كاملة لتجنب أزمات التوريد.

خطة تطبيق القرار على مراحل

واقترح رئيس الشعبة تطبيق القرار بمراحل مدروسة، تبدأ بتحديد حجم الإنتاج في كل محافظة، ثم إنشاء أو تطوير مجازر قادرة على استيعاب الإنتاج، مع مراعاة الزيادة السنوية في السكان والاستهلاك المحلي.

وأختتم:"الجميع — منتجين وتجارًا وجهات رسمية — متفقون على وقف تداول الدواجن الحية، لكن التنفيذ الناجح يحتاج رؤية واقعية تتعامل مع الأرض قبل الورق".

