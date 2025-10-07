الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
مدرسو الدقهلية يتألقون ويحصدون 7 مراكز متقدمة في مسابقة معلم متمكن مبدع 2

سطرت مديرية تعليم الدقهلية ملحمة من التفوق والتميز، وحصدوا 7 مراكز متقدمة في مسابقة معلم متمكن مبدع ٢.

معلمو الدقهلية يحصدون 7 مراكز متقدمة في مسابقة معلم متمكن مبدع ٢

 

وتمثلت تلك المركز الأول فى المجالات التالية، حيث يتم عرض أسماء المعلمين ومجالات التفوق وهم 

١ - فى مجال مشكلة دراسية لأحمد إبراهيم متولى - إدارة دكرنس.

٢ - فى مجال تجربتى رائدة  الدكتورة آمال توفيق زرد ـ إدارة ميت غمر

٣- فى مجال تجربتى رائدة لعلياء صديق أمر الله - إدارة شرق المنصورة

٤ - فى مجال التنمية المستدامة   لسالى عبدالباري عبدالفتاح - إدارة السنبلاوين  

٥ - المدارس المصرية اليابانية بالدقهلية لهالة محمد السيد محمد، وحازم رضا محمد عوض

٦ - المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة
لمتولى محمود متولى

 

الدقهلية أرض خصبة للنجاح والإبداع 

جاء هذا الإبداع نتيجة عمل دءوب وجهد كبيرـ فالدقهلية دائمًا متميزة بمعلميها فهى أرض خصبة للنجاح والإبداع، وذلك تحت رعاية المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

 

