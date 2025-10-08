الطيار المجنون، أحمد المنصوري يروي قصة "طلعة الموت" التي أرعبت إسرائيل (فيديو)

روى اللواء طيار أحمد كمال المنصوري - الذي لقَّبه الأعداء بـ"الطيار المجنون" — قصة حياته من طفولته في مصر الجديدة حتى دخوله الكلية الجوية عام 1964، وارتباطه المبكر بالسماء ورغبته في أن يكون طيارًا مقاتلًا. أكد أن انتماءه لبيت عسكري وحلم الطيران كانا الدافع الحقيقي، وأنه تربى على روح الفداء والاستعداد للموت في سبيل الوطن.

"ابحث عن الموت كي توهب لي الحياة" فلسفة القتال

وتحدث المنصوري عن فلسفته القتالية قائلًا: "أقل شيء كان ممكن نقدمه لبلدنا هو حياتنا.. أنا أبحث عن الموت كي توهب لي الحياة"، وصف كيف غلبت روح الانتقام واستعادة الكرامة بعد هزيمة 1967 روحه وزملاءه، وأنهم خرجوا للسماء بحثًا عن مواجهة العدو وإعادة العزَّة لبلادهم في حرب أكتوبر 1973.

مناورة "الموت المُحقق": تُدرَّس نظريًّا ونِسبتها للنجاح صفر

وكشف المنصوري خلال لقائه ببودكاست "شو بلس"، الذي يقدمه شريف الطوخي، لأول مرة عن مناورة جوية كانوا يتدرّبون عليها نظريًا فقط — مناورات لا تُنفَّذ عمليًا إلا في حالة "الموت المُحقق" لأن نسبة نجاحها تكاد تكون صفرًا، وصفها بأنها تتطلب قلب الطائرة نحو الأرض والانحدار بأقصى سرعة بحيث يُحشر الطيار المعادي خلفك فلا مفرّ له. عندما أدرك قرب نهايته قال: "قلت يا رب أنا مش هموت لوحدي، أنا هاخدهم معايا".

معجزة على ارتفاع 3000 قدم

وأشار: إلي أنه في اللحظة الحاسمة بعد تنفيذ المناورة، وجَدَ عداد الارتفاع يشير إلى 3000 قدم بينما الحد الآمن كان 6500 قدم، استدعى هذا الموقف استنجادًا بالله، وفي ما وصفه بـ"معجزة إلهية" عاودت الطائرة الارتفاع، أما العدو فظن أنه منتحر، فظهر أمامه وقام المنصوري بإطلاق صاروخين أنهيا اللقاء، هذه الحادثة هي السبب في لقبه وسبب دراسة المناورة في أكاديميات العدو كنموذجٍ دراميٍّ لقسوة المواجهة.

من ساحات الحرب إلى معركة جديدة: السرطان

بعد خوضه أربع حروب وآلاف أيام الاستنزاف، واجه المنصوري عدوًا آخر: السرطان. قال إن مواجهة الموت في الحرب جعلت مواجهة المرض أقل رهبة، وبيّن أن العدو الأول (عدو الأمة) أخطر، لكن العدو الثاني (المرض) يمكن مقاومتُه بالأدوية والأسباب.

سر نضارة الروح: الرضا والقبول

أكّد أن سر قوته هو الرضا والقبول ونصح الشباب بالتمسّك بروح التضحِية والتحلِّي بالعلم لمواجهة "حروب الجيل السابع" الفكرية والثقافية. وختم بحبٍ وطمأنينة قائلًا: "مصر تمرض ولا تموت، ونراهن على جينات المصريين".

رسالة ختامية للأبناء والأحفاد

وجَّه المنصوري وصية لأولاده وأحفاده بطباعة نهاية عصره معه: لدفن أوسمته وخوذته المليئة بذكرى الدم والعرق والموت، وطلب التخفيف من الحساب، كفارسٍ امتطى طائرته ليقول للعدو: "سمائي مُحرقة ومياهي مُغرقة — وهذه أرضي أنا".

